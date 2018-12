L'invidiabile primato della ditta Ancelotti & Figlio : Padri e figli si ritrovano spesso, col calcio. Quando i piccoli sono davvero piccoli e colpiscono una palla coi piedi, e quando grandi e piccoli guardano una partita sul divano o in tribuna. La situazione più comune, per questioni anagrafiche, è quella di padre-allenatore e Figlio-giocatore, come avversari o anche con la stessa maglia, non solo come tifo per la medesima squadra ma anche di uguale appartenenza ad un identico club. ...