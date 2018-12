La rivolta dei 140 mila aspiranti statali | “Non ci tradite | prorogate le graduatorie” 

Potenza - paura al Cpr : scoppia rivolta dei migranti contro rimpatrio : paura nella notte al Cpr di Palazzo San Gervasio (Potenza), dove si è scatenata un"autentica rivolta finalizzata ad impedire che alcuni rappresentanti delle forze dell"ordine provvedessero al rimpatrio di sei nigeriani.Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, tre carabinieri e due poliziotti si stavano accingendo a scortare via gli stranieri destinati a fare ritorno al loro paese d"origine, quando all"interno della struttura è divampato ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : niente da fare per Codia e rivolta - entrambi falliscono l’accesso alla finale dei 50 farfalla : I due azzurri chiudono al sesto e settimo posto la propria semifinale, fallendo la qualificazione alla finale dei 50 farfalla Piero Codia e Matteo Rivolta non riescono a staccare il pass per la finale dei 50 farfalla, chiudendo rispettivamente al sesto e settimo posto la propria semifinale. Una delusione cocente soprattutto per Codia, fuori dai migliori otto per un solo centesimo, utile al sudafricano Coetzee per accedere al turno ...

Matteo Salvini - il prete lo insulta durante l'omelia : clamorosa rivolta dei fedeli in Chiesa : Ma sentiamo tutta la settimana parlare di politica, adesso hanno messo all'ordine anche le chiese. Il povero cristiano non può scendere dal treno dell'immondizia neanche un'oretta la domenica. Il ...

Veti dei 5 Stelli su tutto - rivolta fra i leghisti lombardi : Su infrastrutture, economia, autonomia, ma anche caccia. E adesso anche sulle olimpiadi, con i grillini che non vogliono dare un euro a un evento cruciale per tutto il Lombardoveneto. Sono tante le ...

La rivolta della ragione dopo il sonno dei social : La nostra società è diventata incredibilmente complessa, si è mondializzata, gli stati e i governi si sono indeboliti, nessuno più controlla l'economia, in mano a fondi sovrani e non sovrani, mentre ...

Napoi - la rivolta dei dipendenti malati : nuovo stop per le funicolari di Chiaia e Mergellina : Si fermano ancora le funicolari di Napoli, per mancanza di personale falcidiato da improvvise epidemie Che hanno colpito i capiservizio, il funzionari responsabili della sicurezza. Anche oggi...

La giusta rivolta dei penalisti : ... Aipdp, , che in una nota di ieri ha espresso "forte preoccupazione per la gestione della 'questione penale' nel suo complesso, nell'attuale situazione politica". Già dieci giorni fa, durante le ...

La rivolta dei Suv : Non so se è il giorno giusto per scriverne, visto che hanno arrestato il supermanager della globalizzazione industriale automotive, come si dice, quel Carlos Ghosn che avrebbe trovato la sua bella convenienza nell’arrotondare a spese dell’azienda ultramondiale (Nissan, Mitsubishi, Renault) il doppio

Domenica In - Mara Venier inizia con lo 'scandalo' : 'Ma chi è questo mostro?' - la rivolta dei telespettatori : Subito polemica su Domenica In . I telespettatori criticano Mara Venier per l'inizio 'scoppiettante' della puntata di Domenica 18 novembre: il salotto di Raiuno ospita tra gli altri Alba Parietti e ...

Francia nel caos - rivolta dei : Teleborsa, - Dilaga la rivolta in Francia dopo la mobilitazione generale convocata sui social dal movimento dei "gilet gialli" per protestare contro il caro benzina che sta bloccando il paese ...

[La polemica] La rivolta anti Governo delle signore con le borse firmate e dei Parioli. È la rabbia dei ricchi contro la periferia che è ... : E allora eccola, la piazza delle signore di Torino, con i quarantamila cammellati dei sindacati ben nascosti dietro il volto garbato di sette belle signore della buona borghesia torinese, architette, ...

La rivolta dei giornalisti : La stampa non ci sta. E' netta e dura la replica dei giornalisti agli attacchi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista dopo l' assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi . Se il vicepremier ha ...

Caserta - la rivolta dei parroci contro il decreto Sicurezza : 'Abbiamo da sempre apprezzato le vostre battaglie sull'onestà, sull'ambiente, e la particolare attenzione ai più deboli spesso invece dimenticati dal mondo della politica classica. Ma con profondo rammarico abbiamo registrato che il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto su immigrazione e Sicurezza, senza migliorarne, attraverso ...

L'ultima follia di Stato : la tassa sugli ombrelloni. Gestori dei lidi in rivolta : Il sole è l'ombra di Dio, diceva il Buonarroti. Oggi, invece, l'ombra è il sole del fisco. Soprattutto se a fare ombra è la tesa di un ombrellone sopra la bollente sabbia riminese. Anche l'ombra è un bene prezioso e soprattutto dà reddito. Ecco quindi che l'Agenzia delle entrate sta riempiendo le cassette postali dei Gestori e titolari di stabilimenti balneari della Romagna di "cartelle esattoriali" per esigere un'Imu rivalutata in base al ...