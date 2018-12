Usa | segregato dalla matrigna e ridotto in fin di vita | a 5 anni pesava 13kg | condannata

Blastingnews

(Di sabato 15 dicembre 2018) Quella che si sta per raccontare è un'altra di quelle vicende in cui la vittima è un povero bambino innocente, finito tra le mani della persona sbagliata, che l'ha costretto a vivere un vero e proprio incubo a soli cinque. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, Tammi Bleimeyer, una donna di appena trentasette, nel 2014 si è resa protagonista di un comportamento tanto impensabile quanto inaccettabile: costringeva il piccolo Jordan, figlio del suo nuovo marito, a vivere, in un appartamento di Spring, nello stato americano del Texas, in un sottoscala pieno di fili e chiodi sporgenti, ad indossare un pannolino e a portarlo quasi alla morte. La donna aveva dato addirittura un titolo a quella stanza che definire degli orrori per il bimbo sembra proprio un eufemismo: 'La stanza di Harry Potter'. Fortunatamente, però, grazie all'intervento delle forze ...