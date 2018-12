Sereno Variabile puntata 15 dicembre | Osvaldo Bevilacqua 2018 a Brunico

Sereno Variabile - 40 anni insieme - Osvaldo Bevilacqua a TvBlog : "Questo record è merito dell'affetto del pubblico" (Video) : Sereno Variabile , lo storico programma condotto da Osvaldo Bevilacqua , ha festeggiato i 40 anni di messa in onda, ottenendo così il riconoscimento mondiale del Guinness World record s come programma televisivo di viaggi di più lunga durata di tutti i tempi con lo stesso conduttore.Per festeggiare il primato, su Rai 2, questa notte, tra il 12 e il 13 dicembre 2018, andrà in onda una lunga maratona televisiva dedicata a Sereno Variabile , a ...

