Palermo | ucciso nel sonno a coltellate La moglie e due figli confessano il delitto

Ucciso a Palermo - fermati anche 2 figli : 13.41 Oltre alla donna, che ha confessato di aver Ucciso il marito, a Palermo, sono sono stati fermati anche due figli di 20 e 21 anni. Sono accusati anche loro dell'omicidio. Dalle prime indagini sarebbe emerso che sono stati usati tre coltelli diversi per colpire a morte l'uomo. La donna, 45 anni, aveva chiamato il 118dicendo di aver colpito il marito nel sonno. "Volevo mettere fine ai continui litigi", aveva detto agli investigatori.

Palermo - uomo ucciso nel sonno. La moglie chiama il 118 : “L’ho colpito con diverse coltellate. Venite - c’è mio figlio” : “Venite subito… ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva, accanto a me c’è mio figlio, è tutto insanguinato…”. Così Salvatrice Spataro, 45 anni, ha raccontato al 118 di aver ucciso suo marito, Pietro Ferrara, nella loro casa in via Falsomiele a Palermo. I medici arrivati sul posto infatti non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. La coppia aveva quattro figli: i più ...