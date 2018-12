Lo shopping più esclusivo si fa sulle isole | tra Dubai e Abu Dhabi

shopping on line senza più barriere : Chi ha f atto acquisti online negli ultimi giorni , per la precisione dal 3 dicembre in poi, forse non lo sa, ma ha dalla sua parte uno strumento in più. In tutti i Paesi dell'Ue, infatti, è diventato ...

Turismo - Toscana sempre più meta di turisti in cerca di shopping : Per favorire quanto più possibile le esperienze di acquisto dei turisti e migliorare l'appeal su scala internazionale è necessario, quindi, realizzare una politica di promozione che valorizzi le ...

In Italia lo «shopping tourist» spende 2 - 6 miliardi - Milano la più gettonata : Secondo l'indagine di Risposte Turismo, Milano è la prima destinazione al mondo associata allo shopping dai turisti che viaggiano in Italia, davanti a Parigi, Londra e New York. Nel capoluogo ...

A Treviglio sempre più boutique sfitte nella via dello shopping : L'arrivo del Natale porta una sorpresa amara per il commercio di Treviglio. La crisi che stringe il settore delle vendite al dettaglio, per la prima volta mette radici anche in via Roma, la storica ...

Black Friday - la shopping-mania a Milano e in Lombardia è sempre più online : Il vademecum dell'e-commerce della Camera di Commercio e i consigli anti-truffe dell'Unione Nazionale Consumatori

Black Friday - l'evento shopping più atteso dell'anno : Quali che siano gli aneddoti legati alla definizione del Black Friday una cosa è certa: con il boom economico degli anni '80 questo evento è stato esportato dagli States in tutto il mondo e l'avvento ...

Affitti - via Montenapoleone quinta strada più cara al mondo : la classifica delle vie dello shopping : Con i suoi 13.500 euro al metro quadro segue a ruota Hong Kong, New York, Londra e Parigi. I dati del rapporto Cushman & Wakefield

Fare shopping a Dubai diventa più conveniente : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...