Lo scontro sull' ecotassa nel governo giallo-verde

Manovra - nuovo scontro sull'ecotassa | Lega : "Via anche gli incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Castelli sulla scontro con Padoan : 'Non mi pento - vogliono screditarci' : 'L'obiettivo di alcuni è farci passare per incompetenti. Io non ho la scienza infusa, a volte qualcuno mi ha screditata per raggiungere altri obiettivi, ma non mi pento di dire quello che ritengo sia la verità'. Così Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota ...

scontro sull’autostrada A4 tra tre tir : morto un camionista : È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 10 dicembre sulla A4 nella. Un autista di uno dei camion rimasti coinvolti nello Scontro è morto. Alle 11:15 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada tra i caselli di Vicenza ovest e Grisignano in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario di servizio, ...

scontro sul clima all'Onu. Mosca e Washington sposano Riad sulla linea critica : ... ma contemporaneamente sono due potenti asset con cui Mosca riesce a giocare anche le sue carte sulla politica internazionale. E per Russia e Stati Uniti, l'allineamento con Riad rientra anche nel ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Tassa sull'auto già nel caos : prima lo stop - poi lo scontro : Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ha però ribadito che l'eco-Tassa 'sta nel contratto di governo', mentre il sottosegretario Carlo Sibilia ha ricordato che l'emendamento è stato ...

[Il retroscena] Cinque Stelle - Lega e lo scontro finale sulla Manovra. Con Tria che non si fa vedere : Per la cronaca, la decisione di Fico di rinviare il voto sulla salva-farmacisti ha creato qualche imbarazzo anche in casa CinqueStelle. "Quella norma serve a impedire la svendita delle nostre ...

Tria alla Camera - è scontro sulla comunicazione : ... se possibile, che l'Italia entri in una procedura di infrazione per deficit eccessivo', ha detto il ministro dell'Economia, spiegando che 'sono in atto simulazioni per capire quali sono i margini ...

I costi della ricostruzione del viadotto. scontro Toti-Toninelli sulle accise| : Ennesimo, lungo battibecco fra governatore e ministro, questa volta sull’emendamento alla “manovra” relativo alle tasse sui carburanti

Incidente sulla Vittoria Gela - scontro auto camion : 3 feriti : Incidente stradale oggi sulla SS 115, la Vittoria Gela. A scontrarsi sono stati un camion e due auto. Tre i feriti. Sul posto i carabinieri

Emilia Romagna - scontro sulla radiazione di un medico : Guerra tra ordine dei medici e assessorato regionale. Sergio Venturi, ex primario del policlinico bolognese, è accusato di aver consentito la gestione delle ambulanze ai soli infermieri. Ma il vero ...

Lorena Bianchetti sullo scontro con la Vanoni : "Vi spiego il dietro le quinte" : La conduttrice, ospite venerdì a "Vieni da me", ha spiegato i dettagli di quello screzio avuto a Domenica In anni fa