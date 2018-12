Grand Slam | parte seconda | Roland Garros

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : i risultati della terza giornata. Definite le semifinali di tutte le categorie : terza giornata di gare a Wuxi (Cina) per il World Taekwondo Grand Slam. Oggi si sono svolti i quarti di finale di tutte le categorie e si è così delineato il quadro degli atleti che lotteranno per il podio. Ricordiamo che Vito Dell’Aquila, unico azzurro in gara nel torneo, è stato eliminato ieri agli ottavi nei -58 kg dal thailandese Tawin Haprab. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dai -58 kg dove il numero uno ...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : i risultati della seconda giornata. Sfuma al primo incontro il sogno di Vito Dell’Aquila sconfitto dal tailandese Tawin Hanprab : Era il giorno dell’esordio di Vito Dell’Aquila a Wuxi (Cina) nella seconda giornata di gare del World Taekwondo Grand Slam. In pedana al maschile, oltre ai -58 kg, anche i -68 kg, mentre per le donne si sono svolti gli ottavi di finale dei -49 kg e dei -57 kg. Si ricorda che soltanto in questo torneo si gareggia secondo la formula del best of three rounds, per la quale il primo atleta a conquistare due round su tre si aggiudica la ...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : i risultati della prima giornata. Domani tocca a Vito Dell’Aquila : Mentre cresce l’attesa per l’esordio di Vito Dell’Aquila nella giornata di Domani, è cominciata oggi a Wuxi (Cina) la seconda edizione del World Taekwondo Grand Slam. Il torneo costituisce una tappa importante per il percorso di qualificazione a Tokyo 2020 e raccoglie i 16 migliori atleti delle otto categorie olimpiche. Si sono disputati oggi gli ottavi di finale delle categorie -67 kg e +67 kg per le donne, -80 kg e +80 kg per ...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : il tabellone dei -58 kg. Vito Dell’Aquila trova subito Tawin Hanprab. Il possibile cammino dell’azzurro : Si apre domani a Wuxi (Cina) la seconda edizione del World Grand Slam di Taekwondo, ultimo Grande appuntamento del 2018. Il torneo è riservato ai migliori atleti al mondo nelle otto categorie di peso olimpiche. Per l’Italia sarà la prima volta di Vito Dell’Aquila che gareggerà nei -58 kg. Il giovane talento azzurro sogna l’impresa al cospetto di una concorrenza di altissimo livello. La World Taekwondo Federation ha pubblicato ...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : Vito Dell’Aquila cerca l’impresa nell’ultimo appuntamento della stagione : È tutto pronto a Wuxi (Cina) per l’inizio dell’ultimo Grande torneo della stagione 2018 di Taekwondo. A partire da domani, mercoledì 12 dicembre, fino a domenica 16 dicembre si svolgerà la seconda edizione del World Grand Slam Champions Series, competizione riservata ai migliori 16 atleti di ogni categoria olimpica. Pur non assegnando punti nel ranking mondiale, il torneo costituisce una tappa importante per il percorso di ...

Taekwondo - Grand Slam Champions Series Wuxi 2018 : Vito Dell’Aquila vola in Cina pensando a Tokyo 2020 : Vito Dell’Aquila vola in Cina con furore. Sembra il titolo di un film ma in realtà non è così. Il 18enne nativo di Mesagne (Brindisi), Grande talento del Taekwondo nostrano ed internazionale, prenderà parte alla seconda edizione del World Taekwondo Grand Slam Champions Series che si terrà a Wuxi, in Cina, dal 12 al 16 dicembre 2018. I risultati di Grande rilievo ottenuti gli hanno permesso di essere parte di una competizione riservata ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Giappone dominatore incontrastato con 11 vittorie su 14 - segnali positivi per Edwige Gwend e Matteo Marconcini : Dopo tre giorni di gare si è concluso il Grand Slam di Osaka, ultimo appuntamento del circuito maggiore prima del Masters di Guangzhou riservato ai migliori sedici del ranking mondiale di ciascuna categoria. La manifestazione ha visto il dominio incontrastato dei padroni di casa, che hanno collezionato undici vittorie (su quattordici categorie), otto secondi e sedici terzi posti salendo sul podio con 35 atleti. La selezione del Sol Levante ha ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : dominio giapponese nell’ultima giornata di incontri con tre vittorie e undici podi : E’ andato in archivio ad Osaka (Giappone) la terza giornata di incontri dell’ultimo Grand Slam di Judo della stagione. Come da previsione la selezione giapponese ha fatto la voce grossa sul tatami amico ottenendo tre vittorie e 11 podi nel programma odierno. Senza italiani protagonisti, sono andati in scena i match dei -78 kg e dei +78 kg femminili e dei -90 kg, dei -100 kg e dei +100 kg maschili. Cominciando il nostro racconto dal ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Edwige Gwend si arrende alla nipponica Nouchi nella finale per il terzo posto - Matteo Marconcini fuori agli ottavi : Ad Osaka è andata in archivio la seconda giornata dell’ultimo Grand Slam della stagione, con la Nazionale giapponese che ha confermato il proprio dominio anche oggi con quattro vittorie su cinque categorie. L’Italia si è giocata le uniche due carte della spedizione, con Edwige Gwend e Matteo Marconcini impegnati rispettivamente nei -63 kg e -81 kg. Il cammino della Judoka azzurra è cominciato con una vittoria per waza-ari contro la ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Giappone dominante nella prima giornata con quattro medaglie d’oro e dieci podi totali : La prima giornata di gare del Grand Slam di Osaka è andata in archivio con un dominio assoluto della selezione Giapponese, capace di vincere quattro ori in altrettante categorie e di raccogliere dieci medaglie complessive sulle sedici potenzialmente in palio. Oggi si sono disputati i tornei di quattro categorie leggere: -48 e -52 kg femminili e -60 e -66 kg maschili. Nessun azzurro ha combattuto nella giornata inaugurale, infatti Edwige Gwend ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : sfida totale ai padroni di casa nipponici - l’Italia ci prova con Edwige Gwend e Matteo Marconcini : Dopo due weekend dedicati ai Grand Prix di Tashkent e The Hague, il circuito maggiore del Judo si sposta in Giappone da venerdì 23 a domenica 25 novembre per il Grand Slam di Osaka 2018, ultimo appuntamento della stagione prima del Masters di Guangzhou. 454 atleti provenienti da 75 nazioni si sfideranno a caccia di punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020, con l’Italia che sarà presente con due rappresentanti: ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da venerdì 23 a domenica 25 novembre ad Osaka si disputerà l’ultimo Grand Slam di Judo della stagione, che precederà il Masters di Pechino. La Nazionale Italiana si dovrebbe presentare alla kermesse nipponica con due atleti, Edwige Gwend e Matteo Marconcini, che vanno a caccia di un risultato di prestigio dopo un periodo complicato per accumulare punti nel ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Sarà caccia aperta ai maestri ...