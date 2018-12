Gli elettori Pd vogliono Zingaretti | ma dicono no all' asse con i M5S

Giorgetti : “M5S ha vinto al Sud perché Gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza” : "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.Continua a leggere

Bergamo - Gli elettori leghisti contro Salvini : 'Ci hanno tradito' : A Luzzana ,in provincia di Bergamo, nelle scorse elezioni un abitante su due ha votato Lega . Ora, però, il favore del paese verso il Carroccio sembra essere calato. Dopo la modifica della manovra ...

Manovra - l'ira deGli elettori su Lega e M5S : "Vi siete piegati all'Europa" : Non l'hanno presa bene. Per nulla. Gli elettori di Lega e Movimento Cinque Stelle si sentono "traditi" dai loro leader di riferimento per la decisione di far scendere il deficit dal 2,4% al 2,04%. Una mossa necessaria per evitare la procedura di infrazione ma evidentemente poco apprezzata da chi la considera una "calata di braghe".La retromarcia gialloverde sulla Manovra, presentata ieri da Conte a Juncker, sta andando di traverso ai due partiti ...

Lega - Salvini : “Nostri voti al Sud? Meridione preso in giro dalla politica - noi convinciamo Gli elettori coi fatti” : “Come facciamo a ottenere i voti al Sud? Coi fatti. Nel Meridione la politica ha preso in giro milioni di cittadini”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dall’Ansa. L'articolo Lega, Salvini: “Nostri voti al Sud? Meridione preso in giro dalla politica, noi convinciamo gli elettori coi fatti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini scrive aGli elettori lombardi : "Passiamo dalle parole ai fatti" : Matteo Salvini scrive a quattro quotidiani lombardi per spiegare le misure messe in atto dal governo. E nonostante abbia tolto il riferimento al Nord nel nome del suo partito, il leader della Lega non si è dimenticato del suo zoccolo duro, l'elettorato dell'Italia settentrionale. Per questo motivo, Salvini ha deciso di inviare queste lettere: per rinsaldare l'asse con il Nord in un momento in cui il parlamento attende l'avvio dell'iter per la ...

Sondaggio : il 42 per cento deGli elettori non sa chi votare. Il dato che mette in allarme Matteo Salvini : La Lega cresce secondo tutti i sondaggi e ha raddoppiato i consensi dalle elezioni del 4 marzo. Un risultato che segna il trionfo di Matteo Salvini ma che nasconde anche un altro inquietante dato che ...

Europee 2019 - ricerca Guardian : “Il 25% deGli elettori pronto a votare i populisti. In 20 anni hanno triplicato le preferenze” : Negli anni successivi alla crisi economica del 2008, si è assistito alla formazione graduale e alla crescita dei cosiddetti partiti populisti. La presenza di queste nuove formazioni si è poi intensificata, soprattutto dopo la crisi migratoria che ha colpito soprattutto Italia e Grecia. Oggi, secondo una ricerca condotta dal Guardian con l’ausilio di una squadra formata da 30 politologi, il 25% degli aventi diritto al voto in Europa è pronto a ...

Saverio Raimondo : "La satira dovrebbe essere irriverente. Non con i politici - ma con Gli elettori" : Stasera a Le Musichall di Torino Intervista Saverio Raimondo è uno degli ultimi campioni che restano alla satira in Italia. Stand-up comedian, e non semplicemente comico, ha sempre parlato di ...

Berlusconi : 'Questo governo cadrà - la Lega non tradirà Gli elettori'. Salvini : 'Con noi nessuna dittatura' : 'Sono convinto che questo governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo governo cadrà e ...

Salvini contagia Gli elettori M5S : due su tre contro i migranti : Salvini fa terra bruciata intorno all'"alleato" a Cinque Stelle. E gli porta via gli elettori. O, almeno, li convince che le sue scelte in tema di politica migratoria sono giuste. È questo quello che emerge dall'ultimo sondaggio che, inevitabilmente, non potrà che preoccupare il leader pentastellato, Luigi Di Maio.Secondo una rivelazione Demos, resa pubblica da Repubblica, le scelte di chiusura dei porti hanno messo d'accordo la maggioranza ...

Midterm 2018 - eletta la prima afroamericana in Massachussetts. Lei balla sul palco e Gli elettori in coro : “Change can’t wait” : In Massachussetts, al Congresso, è stata eletta la prima donna afroamericana. Si tratta di Ayanna Pressley, 44 anni, del Partito democratico, con un passato da attivista, consigliera comunale a Boston e consigliera di John Kerry. Pressley, sul palco, si è lasciata andare a un balletto sulle note di Respect di Aretha Franklin, mentre i suoi elettori hanno intonato in coro il suo motto: “Change can’t wait”. “Non voglio fare ...

Bolsonaro ha vinto grazie aGli elettori istruiti - che volevano un autoritario nazi-pop : Roma. Non è stata un’invasione di alieni a portare l’ex capitano dell’esercito Jair Bolsonaro, quello della frase “i negri non vanno bene nemmeno per la riproduzione” alla presidenza della quarta democrazia del mondo, un paese di 200 milioni di persone abitato al 50 per cento da neri (7 per cento) e

Tap - protesta deGli attivisti a San Foca contro il gasdotto : bruciate tessere elettoriali e bandiere M5S : 'Il rapporto tra il cittadino elettore e i propri politici eletti del M5S si è incrinato in modo incredibile. Di Battista in campagna elettorale era in questa piazza e su questa panchina diceva che ...

Manovra - Wsj : “SbaGliata la battaGlia dei mandarini di Bruxelles - così Roma può dire che bloccano volontà elettori” : “I mandarini di Bruxelles hanno scelto di fare la battaglia sbagliata contro Roma”. Mentre il governo Lega-M5s è alle prese con la bocciatura della Manovra e non mancano i malumori pure sul fronte della sinistra radicale europea, il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale in cui esprime perplessità sulla decisione della commissione. “Se Bruxelles vuole veramente vincere una battaglia sul bilancio”, si legge, ...