Di Maio | contratto l' ho firmato con Salvini e c' e' reddito cittadinanza

Di Maio : “Noi e la Lega seguiamo un contratto - per il resto siamo in competizione” : Lo ribadisce Luigi Di Maio, per quanto riguarda il rapporto con la Lega, si segue un contratto insieme, per tutto il resto siamo in competizione in campagna elettorale gli uni contro gli altri “Bisogna dividere le parole dai fatti”, ha spiegato Di Maio, “io sono il capo politico del M5S, Salvini è il segretario della Lega: è normale che nella veste di leader politico si possa intervenire su tutto”. Per esempio, sottolinea Di Maio, “Salvini ha ...