Al via la maratona Rai per ' Telethon' a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche

Maratona Città di Ragusa - avviate le iscrizioni : Sono già tante le adesioni alla Maratona Città di Ragusa in programma il 27 gennaio. La manifestazione attrae centinaia di sportivi da più parti

Al via Fox Circus - la maratona no-stop di tre giorni dedicata al mondo delle Serie Tv : 52 ore di intrattenimento no stop, 9 attrazioni a tema, 45 incontri con ospiti italiani e internazionali, e ancora esperienze immersive, premiere, maratone talk show, workshop professionali. Questi ...

Atletica – Daniele Meucci al via della XXV Maratona Internazionale di Roma : Daniele Meucci, campione europeo della distanza, parteciperà alla prossima XXV Maratona Internazionale di Roma Il 7 aprile 2019 Roma ospiterà la sua storica Maratona e al via ci sarà anche il campione europeo della distanza Daniele Meucci (Esercito). Alle 8.30, da via dei Fori Imperiali, partirà la XXV Maratona Internazionale di Roma, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale. ...

Digitale a servizio dei pazienti oncologici - al via la maratona iAMGENIUS : ...I PERCORSI DI CURA' 'Come Amgen- spiega all'Agenzia di stampa Dire il presidente Dahinden abbiamo deciso di sostenere questo progetto perché crediamo che oggi con l'avanzamento della scienza la ...

Atletica – Oltre 50.000 iscrizioni alla Maratona di New York 2018 : 3159 gli italiani al via : Oltre 50.000 iscrizioni alla 48ª edizione della Maratona di New York al via il prossimo 4 novembre: ben 3159 partecipanti sono italiani Una sfida per più di 50.000 podisti, attesi alla 48esima New York City Marathon, Oltre che per i tanti atleti “top” che domenica 4 novembre si contenderanno il successo nella 42,195 km più suggestiva del mondo. Tornano in gara i vincitori della scorsa edizione: il keniano Geoffrey Kamworor, in questa ...

Roma : 7 aprile 2019 Maratona Capitale - al via oggi iscrizioni : Roma – Aprono ufficialmente oggi le iscrizioni alla Maratona Internazionale di Roma in calendario il 7 aprile 2019. La Federazione Italiana di Atletica Leggera, su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale, organizzera’ la gara che e’ inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold. Le iscrizioni si possono effettuare inserendo i propri dati nel form presente sul sito al pulsante giallo ‘Iscriviti’ ...