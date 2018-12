A Fuorigrotta cittadini in azione per la cura di Piazzale Tecchio

ilnapolista

(Di sabato 15 dicembre 2018) Una giornata dedicata alladel verde urbano ed alla rimozione delle scritte vandaliche a fuori grotta. A promuovere ed organizzare l’iniziativa, che si chiama “Inper”, sono le associazioni Retake Napoli e Premio GreenCare Ets.L’appuntamento è per domenica 16 dicembre 2018, con inizio alle ore 9.00, davanti alla Cumana – Fermata Mostra.Protagonisti iProtagonisti della giornata saranno inapoletani, invitati a partecipare in maniera volontaristica per sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra la sede del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’ingresso della Mostra d’Oltremare.Quattro grandi aiuole che non vengono manutenute da mesi e per questo bisognose di cure ed attenzioni. Isono invitati a portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per provvedere agli interventi ...