ilfattoquotidiano

: Velox è il robot anfibio che nuota come un pesce e cammina come un millepiedi - TutteLeNotizie : Velox è il robot anfibio che nuota come un pesce e cammina come un millepiedi - fq_tecnologia : Velox è il robot anfibio che nuota come un pesce e cammina come un millepiedi - erregi69 : Velox è il robot anfibio che nuota come un pesce e cammina come un millepiedi -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Abbiamo vistochenopesci, che striscianoserpenti, che saltanocavallette, che volanoinsetti. Oggi vediamo un, checon la grazia di une quando esce dall’acqua “” su sabbia, ciottoli, erba e ghiaccio. Si chiamaed è stato progettato da Pliant Energy Systems.La sua particolarità è proprio la capacità di muoversi sia in acqua che sulla terra, al contrario di altre soluzioni simili presentate di recente, che funzionano solo in acqua,ilBionicFinWave di Festo. Esteticamente i duesembrano molto simili: emulano i movimenti di creature sottomarinele seppie, usando due alette ondulate in silicone perre. Ma c’è una differenza tecnica rilevante: le alette delFesto sono attivate da due servomotori, quelle dibeneficiano di otto attuatori ciascuna. Questo ...