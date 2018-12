Uccide la madre | poi telefona | Ho fatto una cazzata

Madre Uccide i suoi gemelli di 10 mesi annegandoli : trovati senza vita in un motel : La polizia ha arrestato una donna con l'accusa di duplice omicidio: avrebbe annegato i suoi gemelli Mason e Maddox, di appena 10 mesi . I corpicini dei piccoli sono stati ri trovati giovedì mattina in ...

Madre Uccide il figlio di 3 mesi in preda a un raptus : «Lo amavo - avevo la mente oscurata» : Avrebbe ucciso il figlio di tre mesi «scaraventandolo violentemente a terra», in preda a un raptus che neppure lei riesce ancora spiegarsi. Poi è rimasta per qualche minuto in...