Studenti con gilet giallo in corteo Salvini | manichino in fiamme Video

Milano - Studenti in corteo per le vie del centro : bruciato fantoccio con la maschera di Salvini : Durante il corteo organizzato questa mattina a Milano da Rete studenti Milano e Casc Lambrate è stato incendiato un manichino che riproduceva il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il fantoccio di pezza, al quale era stata applicata una maschera con il volto del vicepremier, è stato incendiato in largo Cairoli poco dopo il concentramento delle 9.30. La manifestazione, dal titolo ‘Disobbedire alle leggi ingiuste, conquistare ...

Roma - Studenti in piazza contro le politiche del governo : Nuova mobilitazione studentesca a Roma Milano questa mattina: i ragazzi delle scuole tornano in piazza per protestare contro le politiche del governo.

Scene di aborti proiettate in classe - Studenti sconvolti. La denuncia del M5s : "Fatto gravissimo" : Scene di aborti proiettate in classe, e incontri con associazioni pro-vita che descrivano la pratica come una esatrazione di "pezzi di gambe e braccia di bambini già formati'. È successo al liceo Galilei di Monopoli, in provincia di Bari. Un fato che ha scatenato le proteste del Movimento 5 stelle."Quello dell'interruzione di gravidanza è un tema delicatissimo che merita di essere trattato con la massima attenzione, in ...

Cuneo - foglia d'oro al "Bonelliano dell'anno" e riconoscimenti agli Studenti più bravi : Alla Duke, Alessandro è affiliato con il "gruppo di scienza delle decisioni" presso la Fuqua School of Business , una scuola universitaria di specializzazione in economia aziendale, , e con i ...

Il 97% degli Studenti non conosce misure sicurezza : La sicurezza nei luoghi pubblici è il tema caldo del momento per la generazione Z e le scuole, luogo nel quale i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo, sono fra i luoghi più a rischio di ...

Al via Musica contro le Mafie. Nicola Gratteri agli Studenti : “Rapporto criminalità-politica è antico - ma ce la faremo” : È partita la terza edizione di Musica contro le mafie, la cinque giorni culturale dedicata all’impegno sociale e civile (di cui Il Fatto Quotidiano è media partner) che animerà Cosenza fino al 15 dicembre. A inaugurare la kermesse un “faccia a faccia” tra il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, e il giornalista Arcangelo Badolati. “Il rapporto mafia-politica è antico. La classe dirigente italiana ...

La senatrice a vita Liliana Segre incontra a Monza 800 Studenti della Brianza : Mercoledì 18 dicembre al teatro Manzoni di Monza l'incontro con la senatrice a vita ed ex deportata Liliana Segre: ad ascoltarla 800 studenti di tredici scuole superiori della Brianza. Io sono stata ...

Francia - Studenti inginocchiati con le mani sulla nuca e contro un muro : Un video, nelle ultime ore, sta facendo discutere in tutto il mondo. La sequenza mostra tanti studenti francesi, con zaini alle spalle, inginocchiati con le mani sulla nuca e contro un muro. A costringerli ad assumere tale atteggiamento sono stati i poliziotti. L'episodio è avvenuto davanti a un liceo di Mantes-la-Jolie, paesino che dista una cinquantina di chilometri da Parigi, successivamente a tafferugli avvenuti nella Capitale francese tra ...

Gilet gialli - polizia fa inginocchiare Studenti dopo scontri : polemica - : Un video mostra un centinaio di ragazzi di un liceo di Mantes-la-Jolie fatti mettere in ginocchio, alcuni anche con le mani sulla testa, dagli agenti. Le immagini sono state girate ieri dopo ore di ...

Studenti in ginocchio con le mani sulle nuca e contro un muro : la polizia francese armata interviene così in un liceo : Il video sta facendo il giro del mondo: decine e decine di Studenti, con lo zaino sulle spalle, costretti a stare in ginocchio, con le mani sulla nuca e la faccia contro un muro. È successo in Francia, fuori dal liceo di Mantes-la-Jolie, dopo una serie di scontri alle porte di Parigi tra forze dell’ordine e Studenti. La sommossa davanti a due istituti (tra cui quello del video) ha portato a 153 fermi su un totale di 700 in tutta la Francia ...

Studenti liceali in ginocchio e con le mani in testa : polizia francese sotto accusa : Le immagini riprese davanti ad un liceo a nord di Parigi dopo gli scontri tra forze dell'ordine e Studenti che protestavano contro la riforma della scuola. Il video, diffuso sui social ha scatenato molte polemiche sui comportamenti della polizia che però si difende: "Bisognava interrompere le violenze incontrollate"Continua a leggere

Una settimana senza smartphone - a Prato la prima scuola disconnessa : Studenti e prof senza social : Offline per un'intera settimana, a 15 anni. Sembra impossibile, ma non lo è se la sfida si fa insieme: un'intera scuola resterà infatti disconnessa per disintossicarsi dai...

Francia - gli Studenti con i gilet gialli : scontri a Marsiglia e a Nizza. L'Eliseo : «Tentano un colpo di Stato»? : Francia sull'orlo di una vera insurrezione. In una escalation di tensione che sta dilagando in Francia per la protesta dei gilet gialli, una fonte delL'Eliseo, citata da Le Figaro, ha parlato...

Gilet gialli non si fermano - scontri Studenti-polizia. Pronti 65mila poliziotti : Gilet gialli non si fermano, scontri studenti-polizia. Pronti 65mila poliziotti In vista delle mobilitazioni di sabato il premier Edouard Philippe, in un’audizione in Senato a Parigi, ha annunciato “mezzi eccezionali” per garantire la sicurezza nelle manifestazioni nelle strade della capitale e nel resto del Paese. Musei e teatri chiusi, negozi serrati sugli Champs Elisées. Gourault: “Il nostro paese rischia una fase ...