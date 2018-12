Megalizzi non ce l' ha fatta | è morto dopo il ferimento nell' attentato a Strasburgo

Antonio Megalizzi in coma non operabile : i medici decideranno se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante...

"Antonio Megalizzi è stazionario. Decisive le prossime 48 ore. Mai detto che non si sveglierà più" : Novità sulle condizioni di Antonio Megalizzi, il giornalista trentino di 29 anni gravemente ferito con un proiettile alla testa esploso da Chérif Chekatt nell'attacco dei mercati di Natale di Strasburgo, avvenuto nella serata di martedì. Gli aggiornamenti arrivano dal padre della fidanzata del giovane."Antonio è stazionario in coma farmacologico, ci sono da attendere 48 ore per capire se reagisce, quindi tutto oggi e ...

