Le ' Madamine' scrivono a Fico | Caro presidente | la Tav ci farà uscire

(Di venerdì 14 dicembre 2018) "La nostra 'linea mista merci e passeggeri', ormai generalmente etichettata come Tav, non sarà certo la panacea di tutti i mali, ma certamente costituisce un modo concreto di aprirsi e collegarsi ad altre zone del pianeta". Lo affermano le cosiddette 'madamin', il gruppo che ha promosso la manifestazione sì Tav a Torino, in una lettera alla Stampa in cui si rivolgono aldella Camera, Roberto, rispondendo alle sue osservazioni di due giorni fa in una lettera allo stesso quotidiano."Noi scommettiamo -- che questa linea potrà dare all'area del Nord-Ovest e non solo una serie di opportunità di collegamento e di sviluppo che, se ben interpretate, potrebbero farcidall'isolamento portando maggior benessere ai cittadini e alle imprese. Dovremmo anche smettere di dire - aggiungono - che il profitto sta da una parte sola o che i ...