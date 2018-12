: Johnson:talco all'amianto? Non sapevamo - TelevideoRai101 : Johnson:talco all'amianto? Non sapevamo - Alessia39239025 : RT @RogerHalsted: #GliEsperti de #LaScienza che facevano, dormivano? Amianto nel talco, inchiesta Reuters: Johnson & Johnson sapeva da dece… - parcheggiando : RT @RogerHalsted: #GliEsperti de #LaScienza che facevano, dormivano? Amianto nel talco, inchiesta Reuters: Johnson & Johnson sapeva da dece… -

nega di aver saputo per decenni della presenza dinel suoper bambini ma il titolo crolla del 10% in Borsa,bruciando quasi 40 mld di dollari in valore di mercato. Secondo Reuters, che cita documenti,deposizioni e testimonianza processuali, dal 1971 fino a 2000,i manager di J&J, avevano omesso di rivelare al pubblico che piccole quantità dierano presenti nelAd agosto del 2017 J&J è stata condannata a risarcire 417mln di dollari una donna che si era ammalata di tumore alle ovaie.(Di sabato 15 dicembre 2018)