Europa | immatricolazioni auto calano dell' 8 | 1% a novembre

Auto : a settembre immatricolazioni in calo in Europa - -23 - 4% - ; Fca -31 - 4% : A settembre le immatricolazioni di nuove Auto vetture nell'Unione europea , Europa dei 28 piu' Efta, sono diminuite del 23,4%. Lo rende noto l'Acea , European Auto mobile Manufacturers' Association, ...

