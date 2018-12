E il ceceno pericoloso resta a piede libero

ilgiornale

: GIUDICI NEMICI DELL'ITALIA - pisano_sergio : GIUDICI NEMICI DELL'ITALIA -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Era un soggettoper la sicurezza nazionale, almeno secondo la polizia di prevenzione. Tanto che il ministero dell'Interno aveva avviato per lui una procedura di espulsione. Che però non è mai stata eseguita e non lo sarà mai perché la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso presentato dai suoi avvocati, Mario Mangino e Ornella Fiore, e ha annullato il provvedimento. Così K.M, cittadino. Una sentenza della prima sezione civile della Cassazione ha messo, per ora, la parola fine al possibile allontanamento dell'uomo dall'Italia perché tornando in Cecenia rischierebbe la vita.Dopo aver revocato il trattenimento nel centro rimpatri della città, i magistrati hanno annullato anche tutte le altre misure alternative di prevenzione, come obbligo di dimora e di firma, che erano state disposte dalla Questura perché era considerato un ...