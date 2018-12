: Tokyo, la Borsa chiude in ribasso: Nikkei -2,02%, a 21.374 punti #tokyo - MediasetTgcom24 : Tokyo, la Borsa chiude in ribasso: Nikkei -2,02%, a 21.374 punti #tokyo - NotizieIN : Borsa Tokyo in ribasso, Nikkei a -2,02% - TelevideoRai101 : Borsa Tokyo in ribasso, Nikkei a -2,02% -

Chiusura in netto calo per ladi, spinta in basso dalle prese di beneficio degli investitori, mentre prosegue l'incertezza per il negoziato Usa-Cina sul commercio. L'indicedei 225titoli guida ha ceduto 441 punti, pari a -2,02%, ed è sceso a quota 21.374,83. Stabile la valuta nipponica, scambiata a 113,40 sul biglietto verde e a 128,90 sulla moneta unica.(Di venerdì 14 dicembre 2018)