Borderlands 2 VR – Disponibile da oggi per PlayStation VR

gamerbrain

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sviluppato da Gearbox Software,2 VR porta alla vita l’iconico mondo di Pandora come mai prima d’ora. I fan possono virtualmente diventare Cacciatori della Volta, prendere 87 bazillioni di armi ed affrontare il più carismatico dittatore psicopatico della galassia, meglio conosciuto come Handsome Jack, per liberare Pandora dalla Hyperion Corporation.2 VRdaCaratteristiche principali di2 VRRallenta il tempo virtualmente: Usa la nuova abilità Slow‐Mo per preparare il tuo prossimo attacco! Inoltre, con il Teletrasporto, potrai muoverti su Pandora con la grazia di un Claptrap (se ne avesse). Preparati virtualmente: Diventa un personaggio delle quattro classi giocabili: Sirena, Commando, Gunzerker e Assassino, ognuna con abilità e stili di combattimento ...