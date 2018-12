Scontro fra treno ad alta velocità e una locomotiva alla stazione di Ankara | almeno 4

Turchia - Scontro fra treni : almeno 4 morti e 43 feriti - : E' di almeno 4 morti e 43 feriti il bilancio di un incidente ferroviario ad Ankara, in Turchia. Un treno ad alta velocità è finito contro una locomotiva e poi è deragliato

Turchia - Scontro fra treni : almeno 4 morti e 43 feriti : Turchia, scontro fra treni: almeno 4 morti e 43 feriti E' di almeno 4 morti e 43 feriti il bilancio di un incidente ferroviario ad Ankara, in Turchia. Un treno ad alta velocità è finito contro una locomotiva e poi è deragliato Parole chiave: ...

Grande Fratello Vip - nella clip con il 'best of' censurato lo Scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi : Clamorosa censura nella puntata finale del Grande Fratello Vip . Poco prima delle 22, all'inizio della serata, è partita una clip con il ' best of ' dell'edizione 2018 del reality, con i concorrenti ...

Scontro tra auto in frazione Cavallotta di Savigliano : morta una donna : Frontale tra due auto a Savigliano in frazione Cavallotta oggi verso le 16.25. Su un'auto due giovani di 36 e 37 anni sono stati soccorsi in codice verde. Sull'altra auto viaggiavano un uomo sui 50 ...

Bolivia : Scontro frontale fra due minibus - 17 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Scontro all’Osce fra Russia e Ucraina. Gli Usa : “Avanti con le sanzioni” : I 24 marinai ucraini sequestrati dalla Russia durante lo Scontro tra le marine di Mosca e Kiev nello stretto di Kerch sono diventati l’argomento centrale del Consiglio dei ministri degli Esteri della Osce a Milano. L’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera Federica Mogherini ha chiesto di «liberare senza indugi» i militari ucraini, e l’a...

Giappone - Scontro fra due aerei militari Usa/ Ultime notizie - morto un marine - ancora 5 i dispersi - IlSussidiario.net : scontro fra due aerei militari Usa in Giappone. Ultime notizie, 5 dispersi, recuperato un marine in buone condizioni: nuovo incidente nel Pacifico

Giappone : Scontro fra 2 aerei USA - 5 dispersi : Un tragico incidente si è verificato questa mattina al largo delle coste occidentali del Giappone tra due aerei militari Usa. Un velivolo da combattimento F/A-18 Super Hornet e uno da rifornimento...

Manovra - Scontro fra Tria e le opposizioniIl ministro : "Possibili misure aggiuntive" : Il ministro dell'Economia non vuole rispondere alle domande: "Non è un'audizione, se non siete d'accordo me ne vado". Le opposizioni lasciano i lavori. Dopo diverse ore, concluso l'esame in commissione Bilancio: il testo oggi alla Camera

Scontro fra tram e due auto in foro Buonaparte - quattro feriti lievi : Un incidente stradale fra un tram e due autovetture si è verificato martedì mattina in centro a Milano. Il 118 ha soccorso quattro feriti lievi. È accaduto alle 7.20 in foro Bonaparte, non distante da ...

Milano : Scontro fra tram e due auto - quattro feriti lievi : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve nello scontro fra un tram e due auto in via Foro Buonaparte a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, alle 7.20 il conducente del tram stava procedendo a velocità ridotta, quando ha avuto un lieve malore. L'uomo non è riu

Mattino 5 - Scontro fra Alessandro Cecchi Paone e Fabrizio Corona (video) : Alta tensione nello studio di Mattino 5 oggi lunedì 3 dicembre 2018, nonostante l'atmosfera festiva testimoniata da un albero di natale, la situazione tra Alessandro Cecchi Paone e Fabrizio Corona è stata tutt'altro che serena. Si parla ovviamente del caso Corona che venerdì scorso si è concluso con il verdetto del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha scelto di non far tornare in carcere l'ex re dei paparazzi, confermandogli però ...

Scontro Corona-Blasi - è ufficiale : “Tutto studiato a tavolino per alzare gli ascolti del Grande Fratello Vip” : Fabrizio Corona non deve tornare in carcere. È questa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha respinto la richiesta della Procura Generale e ha confermato però l’affidamento terapeutico, per disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina. I giudici hanno riconosciuto così che le uscite fatte in questo periodo dall’ex re dei paparazzi erano per lavoro, come sostenevano il suo avvocato Antonella Calcaterra in una ...

Scontro fra pullman Stp e auto all'incrocio della circonvallazione : BRINDISI - Scontro fra una Ford Focus e un pullman della Stp sulla circonvallazione di Oria: ad avere la peggio la conducente dell'auto. L'incidente si è verificato all'altezza della strada per ...