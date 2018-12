L' Italia divisa a metà | Mezzogiorno in coda per PIL e redditi

Forza Italia divisa - Zingaretti resta in sella : E alla fine Zingaretti vince anche stavolta e resta in sella . Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Daniele Leodori, ha respinto la mozione di sfiducia al presidente della Regione Lazio, ...

Olimpiadi - Malagò fiducioso a Tokyo : "Giochi in Italia e riforma condivisa" : Fermo restando che rivendico il fatto che il mio mondo sia un modello universalmente riconosciuto vincente». Un modello vincente che potrebbe essere rivisitato - si ragiona all'esterno del Foro ...

Meteo : Italia divisa in due - persiste il maltempo al sud - Previsioni 18 novembre 2018 : Circolazione instabile al sud, ancora nubi e piogge. Freddo e secco al nord! Meteo / L'Italia quest'oggi si ritrova divisa in due dopo l'ingresso di una massa d'aria relativamente fredda proveniente...

Cos'è davvero il Tap : viaggio nella Puglia divisa sul metanodotto Italia-Azerbajan : Che cos’è l’opera e quali sono i lavori contestati. I comitati del no alla ricerca di un’identità. Minacce e violenze...

Previsioni Meteo - Europa divisa a metà tra freddo artico e caldo eccezionale : la prossima settimana freddo e maltempo anche in Italia [MAPPE] : 1/15 ...

Italia divisa in due. Cgia : Sud sempre più vicino alla Grecia : Delle differenze tra Nord e Sud del Paese già si sapeva. Ora l’Ufficio studi della Cgia mette in fila le evidenze e indicatori socio-economici che mostrano un peggioramento di questo gap. Per l’Associazione di artigiani, l’Italia è un Paese sempre più spaccato a metà: se, dopo la crisi, il Nord ha ripreso a correre e con qualche difficoltà tiene il...

Italia divisa in due. Cgia : Sud sempre più vicino alla Grecia : In particolar modo per la forte presenza dell'economia non osservata che, solo per la parte del lavoro irregolare, produce nel Mezzogiorno oltre 27 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso all'...

La musica Italiana per Luca Cardillo - la raccolta fondi condivisa da Tiziano Ferro - Emma - Ermal Meta e molti altri : Luca Cardillo è un ragazzo siciliano colpito da una forma rara di tumore. Luca Cardillo è stato colpito da un Osteosarcoma e da quel momento la sua vita è cambiata, costretto a letto senza la possibilità di svolgere le più comuni azioni quotidiane. Sua sorella, Lidia Cardillo, ha divulgato su YouTube un video in cui è suo fratello stesso a spiegare la malattia e a raccontare quanto avvenuto ma soprattutto di cosa ha bisogno: Luca ha bisogno ...

Italia divisa sul reddito di cittadinanza : il 46 per cento degli italiani contrario : L'importo accreditato sarà da spendere negli esercizi commerciali in Italia per far crescere l'economia, bisogna limitare al massimo le spese fuori dall'Italia. Avremo un gettito Iva e di Pil ...