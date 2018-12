Dati confermano | record omicidi Londra

I Dati del terzo trimestre confermano : è l’Italia - non l’Europa - ad avere problemi di crescita : Anche se con qualche ritardo, è utile dare un’occhiata un poco più approfondita ai dati sulla crescita reale del pil nel terzo trimestre, in parte per capire meglio le implicazioni congiunturali e in parte per trovare riscontro a dinamiche consolidate di più lungo periodo. La tentazione di interpret