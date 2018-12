Da gennaio stop al QE

La Banca centrale europea conferma lo stop al Quantitative Easing dal primo gennaio 2019 : In una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria, in cui si è deciso di lasciare i tassi invariati, l'Eurotower ribadisce che i tassi di interesse si manterranno "su livelli pari a ...

Bce - finisce Qe : da gennaio stop acquisti netti. Tassi fermi fino all'estate : La Banca centrale europea, Bce, porterà a zero, a partire dal primo gennaio , gli acquisti netti di bond. finisce l'espansione di bilancio attraverso il quantitative easing, anche se la Bce continuerà ...

Stop permessi umanitari. Da gennaio via dall'Italia 2mila immigrati al mese : A partire da gennaio prossimo, con l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari stabilita nel "dl sicurezza", saranno poco più di 20 mila gli immigrati ospitati nei centri di accoglienza straordinari che vedranno improrogabilmente scadere il proprio lasciapassare temporaneo. A costoro verrà recapitato un nuovo documento: un formale foglio di via che li vincola a lasciare nei quindici giorni successivi il territorio ...