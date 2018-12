ilfattoquotidiano

Cacciari vs Buttafuoco: "Da 3 anni mando a quel paese i governi precedenti e lei dice che li difendo? Ma vada…"

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Botta e risposta rovente a Otto e Mezzo (La7) tra il filosofo Massimoe il giornalista e scrittore Pietrangelosul governo gialloverde. L’ex sindaco di Venezia osserva: “Questo è unche da 25è in decadenza. E’ chiaro che questa non è stata prodotta da Salvini e di Di Maio, ci mancherebbe. Non ne sarebbero stati neanche capaci. Ci sono responsabilità ben maggiori di personalità ben più forti. Da 25in questohai mediamente l’aumento minore della ricchezza, i livelli minori di produttività, la disoccupazione maggiore, le infrastrutture più scassate. E da 25su queste questioni nessuno interviene”. E aggiunge: “Adesso, per esempio, nessuno più parla della necessità di alcune riforme istituzionali. Siccome Renzi è diventato antipatico, vanno bene Senato e Camera e doppia lettura? Ma vogliamo scherzare? Cosa ...