Oroscopo 14 dicembre : Acquario pensieroso - Leone in tensione : La seconda settimana di dicembre si appresta a terminare. Il mese in questione si è rivelato molto importante per alcuni segni zodiacali come Cancro e Vergine. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per venerdì 14 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: siete stanchi della solita monotonia ed avete intenzione di cambiare la vostra vita, partendo dalla vostra relazione sentimentale che da tempo vi da più soddisfazione. Molti dubbi anche sul ...

Oroscopo 13 dicembre : passionalità per Cancro - Acquario stressato : La metà di dicembre è quasi arrivata e mancano poco più di 10 giorni alle festività natalizie. Per molti segni zodiacali questo mese sarà determinante sull'amore, come per Vergine e Leone. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per giovedì 13 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: per voi questa sarà una giornata ricca di molte emozioni. Il nervosismo che aveva dominato la scorsa settimana non ci sarà più. Questo periodo sarà molto ...

Oroscopo del giorno 12 dicembre : novità per Acquario - soluzioni per Leone : Prosegue la seconda settimana del mese di dicembre. Quali saranno le previsioni astrologiche che riguardano tutti i segni zodiacali nella giornata di mercoledì 12 dicembre 2018? Ecco le stelle e gli astri con il lavoro, l'ambito salutare e amoroso dall'Ariete ai Pesci. Ariete: quella del 12 dicembre sarà una giornata di ripresa per voi sia in campo lavorativo che sentimentale. In amore vivrete delle belle emozioni con il partner, crisi nate in ...

Oroscopo 2019 - i segni più fortunati dello zodiaco : desideri e scelte per Acquario e Toro : Manca poco all'inizio del nuovo anno e arrivano sempre più conferme dall'Oroscopo del 2019 per tutti e 12 i segni zodiacali. Per alcuni la fortuna busserà alla porta, per altri sarà tempo per l’amore mentre i restanti avranno in mano molte più occasioni dal punto di vista finanziario. I segni fortunati in amore Le previsioni astrologiche per l’anno nuovo promettono grandi cose per il Leone, soprattutto dal punto di vista amoroso. La vostra ...

Oroscopo 2019 - previsioni Acquario : ambizione in prima linea : La prima parte dell'anno sarà costituito da un forte senso di ambizione, il quale farà fruttare gli obiettivi dell'Acquario fin dai primi mesi del 2019. Le soddisfazioni seguiranno ampiamente, verso novembre oppure verso dicembre. Ascoltare gli amici e il partner aiuterà a conseguire grandi successi e a dare alla propria vita il tocco speciale che attende da tempo. Amore e rapporti personali Il forte rimpianto per le relazioni passate sarà ...

Oroscopo 11 dicembre : originalità per l'Acquario - sbalzi d'umore per il Cancro : Eccoci a un altro appuntamento con le previsioni astrologiche giornaliere, dedicate all'11 dicembre 2018. Il Natale si avvicina e c'è gran fermento anche nello Zodiaco, con la Luna che è entrata nel segno dell'Acquario. Cosa comporta questo transito nell'Oroscopo del giorno per l'amore e la fortuna? Sicuramente gli Acquario saranno più stravaganti del solito, affronteranno ogni cambiamento con originalità e dinamismo. Questo pianeta dei ...

OROSCOPO PAOLO FOX - MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA/ Classifica 8-14 dicembre : focus Acquario - Vergine e Bilancia - IlSussidiario.net : OROSCOPO PAOLO Fox, Classifica settimanale 9-15 dicembre: Ariete e Leone al top, Toro e Pesci flop. Tutti i segni zodiacali da MEZZOGIORNO in FAMIGLIA.

Oroscopo 11 dicembre : Leone sottotono - Scorpione in forma - Acquario pensieroso : Le festività natalizie si avvicinano e dicembre pare essere un mese molto propizio per quasi tutti i segni zodiacali. Alcuni di essi però, come Toro e Leone, non saranno al massimo delle loro energie, accusando stanchezza e un po' di nervosismo. Lo Scorpione invece sembra recuperare, sia sul piano lavorativo che amoroso. Da Ariete a Vergine Ariete: la vostra giornata sarà un po' monotona: nulla di nuovo alle porte per i nati sotto il vostro ...

Un Babbo Natale nell’Acquario dello zoo di Guadalajara [GALLERY] : 1/9 AFP/LaPresse ...

Oroscopo del giorno 10 dicembre : ottimo avvio di settimana per Toro e Acquario : L'Oroscopo del giorno 10 dicembre è pronto a svelare la classifica con le stelline quotidiane attribuite al prossimo lunedì. In primo piano tutti e dodici i simboli astrali con in bella mostra il segno della Vergine, quest'oggi destinata alla posizione "top del giorno". A dare sostegno al preannunciato segno di Terra, Toro, Bilancia, Scorpione e Acquario, tutti splendidamente in forma e valutati a cinque stelle. Il prossimo lunedì intanto, vedrà ...

Previsioni astrologiche del weekend 8 e 9 dicembre : incontri per Bilancia e Acquario : Un nuovo weekend del mese di dicembre 2018 è giunto. Quali saranno le Previsioni che riguardano tutti i segni zodiacali nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 dicembre? Di seguito l'oroscopo con le stelle sul lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: nella giornata di sabato sarete più disponibili in campo amoroso, domenica sarà difficile evitare una discussione. In campo lavorativo cercate di fare le cose con calma, riflettete ...

Oroscopo di domenica 9 dicembre : giornata favorevole per Acquario - Toro in rapida ascesa : La domenica del 9 dicembre si prospetta colma di salute e lavoro per i segni che aspettavano da tempo questo tipo di novità. Il weekend si fa anche interessante per i segni zodiacali che hanno voglia di fare una pausa con una gita fuori porta come l'Ariete e che vogliono dedicarsi ai loro hobby preferiti in casa come il Gemelli. Meglio la Bilancia e i Pesci in ambito lavorativo, mentre scoppierà l'amore per l'Acquario e il Leone. L'Oroscopo ...

Acquario : Michael Jordan, dell’Acquario, è il più grande giocatore di basket di tutti i tempi. È stato anche il primo a diventare miliardario. Ma quando era ragazzo non immaginava la gloria che lo aspettava. Al liceo aveva seguito un corso di economia... Leggi

Oroscopo di sabato 8 dicembre : ok Acquario - dissidi per Bilancia : Questo sabato 8 dicembre frutterà a moltissimi segni dello zodiaco, che in questo periodo non ha fatto faville per quanto riguarda il lavoro, come ad esempio la Bilancia. Ci saranno dei piccoli punti di svolta che però significheranno moltissimo. Alcuni segni dovranno stare molto attenti a come impiegheranno le energie, soprattutto il Capricorno, perché la salute ne risentirà. Ottimo stato di forma per Gemelli e Acquario. L'Oroscopo da Ariete a ...