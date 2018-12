Xiaomi Mi MIX 3 sembra pronto a sbarcare in Europa a poco più di 500 euro

Mi MIX 3 : ecco il primo smartphone 5G di Xiaomi : Esplorare nuove applicazioni 5G In futuro, Xiaomi sfrutterà appieno la sua posizione di primaria piattaforma IoT al mondo e promuoverà il 5G nel campo della smart home insieme a China Mobile. Xiaomi ...

Xiaomi mostra durante una demo l'aumento della velocità di download ottenibile grazie al modem 5G integrato in una versione speciale di Mi Mix 3.

Xiaomi Mi MIX 3 riceve un nuovo aggiornamento alla versione 8.12.6 beta, che permette di aggiungere il watermark sulle foto e include altre novità.

Xiaomi Italia lancia un nuovo #MiFirst, che permetterà ad alcuni utenti di testare in anteprima Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento della versione stabile, che aggiunge nuove funzioni per lo slider e corregge diversi bug rilevati.

Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Pro e Mate 20 Lite. Qualcosa di interessante per voi?

È arrivato il momento delle offerte per il Black Friday anche per GearBest, dopo il riscaldamento dei giorni scorsi. E c'è subito il botto.

Mentre il report periodico di IDC indica che Xiaomi è tornato a essere il quarto produttore mondiale, Lei Jun mostra la versione 5G di Xiaomi Mi MIX 3.

Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy S9 Plus e Moto G6 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Ecco tutti i prodotti in promozione sullo store ufficiale italiano di Xiaomi er il Black Friday, validi fino alla fine del Cyber Monday, in programma lunedì 26.

Anche se XiaoMi vende direttamente in alcuni paesi europei, la Germania è ancora scoperta, ma a dicembre le cose potrebbero cambiare, partendo da XiaoMi Mi MIX 3.

Xiaomi lo aveva promesso dopo l'uscita di Mi MIX 3, anche le fotocamere di Mi 8 e Mi MIX 2S saranno aggiornate per implementare le funzionalità che hanno debuttato sul nuovo top di gamma dell'azienda.

Come ormai tutti sapranno, il nuovo Xiaomi Mi Mix 3, al pari di Honor Magic 2, possiede un meccanismo a scorrimento che rivela […]

Xiaomi continua a rilasciare aggiornamenti per la fotocamera di Mi 8 e Mi MIX 2S, che ora possono registrare video a 960 frame al secondo.