Uomini e Donne | l’ex corteggiatrice Megghi Galo nel cast di Charlie’s Angels

Uomini e Donne - trono classico : LORENZO litiga ancora con GIULIA CAVAGLIÀ per il bacio a CLAUDIA DIONIGI : Tensione alle stelle a Uomini e Donne nel trono classico di LORENZO Riccardi: quest’ultimo infatti, nell’ultima registrazione dal dating show, ha litigato nuovamente con GIULIA CAVAGLIÀ. Scopriamo insieme che cosa è successo grazie alle ultime anticipazioni. ancora arrabbiata per il bacio che il ragazzo ha scambiato con CLAUDIA DIONIGI, GIULIA ha scelto di non organizzare nessun tipo di esterna con LORENZO e, proprio per questo, gli ...

oggi, mercoledì 12 dicembre 2018 dovrebbe andare in onda alle 14:45 su Canale 5 una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri, la...

Uomini e Donne anticipazioni : Ursula cerca ancora Armando : Ursula Bennardo non si fida di Sossio Aruta e cerca Armando Incarnato ancora triangoli a Uomini e Donne. Il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over vedrà comparire nuovamente al centro dello studio Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due ex racconteranno di essersi visti in settimana e di aver trascorso del tempo insieme. La dama di Taranto però sottolineerà di non aver preso ancora la sua decisione e di aver bisogno di altro tempo per ...

E' attesissima la nuova stagione della fiction La dottoressa Giò 3 con protagonista Barbara D'Urso ed una ex Tronista di Uomini e Donne! Scopriamo Cast e trama della nuova fiction medical drama! Grande attesa ma anche tanta curiosità sul ritorno in tv de La dottoressa Giò, una fiction che ha tenuto incollati allo schermo molti telespettatori con le sue due prime stagioni. Lo sceneggiato andato in onda alla fine degli anni novanta

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo sembrerebbe sempre più vicino a Claudia : Proseguono le registrazioni [VIDEO] su Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5, e nella registrazione avvenuta il 7 dicembre sono successe cose molto interessanti e per certi versi inaspettate. In questi giorni sono state rilasciate le ultime Anticipazioni su quello che vedremo nelle prossime prossime puntate del trono classico, riguardanti i tronisti Lorenzo, Luigi, Teresa, Andrea ed Ivan. Entrando nel merito della registrazione ...

Uomini e Donne, Alessia Cammarota risponde alle domande dei fan su Instagram Alessia Cammarota stasera ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Non si è risparmiata, e non lo fa mai. Ha aperto il suo cuore e ha parlato dei suoi figli. Ha raccontato che Niccolò e Leo sanno giocare insieme ma come succede

Uomini e Donne - la dedica d'amore di Sossio per Ursula : «Mia per sempre» : Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme, per la gioia dei fan. I due protagonisti del trono Over di Uomini e Donne, dopo la rottura e tanti veleni, sembrano essersi riappacificati e...

Uomini e donne - Gemma Galgani si siede sulle gambe di Rocco : lui non contiene 'l'emozione' - roba da censura : Gemma Galgani ha deciso di dare una seconda possibilità alla sua relazione con il cavaliere Rocco Fredella . Siamo ovviamente nello studio di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi su Canale ...

Uomini e donne - Gemma Galgani mezza nuda in studio : Tina Cipollari la insulta - disgrazia in tv : Gemma Galgani non si fa troppi problemi a indossare vestiti considerati da molti 'eccessivi' per una signora della sua età. Infatti, nel suo spazio a Uomini e donne , da un po' di tempo a questa parte,...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 11/12 : La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne inizia con una nuova discussione fra Gemma e Rocco riguardo a una loro vecchia esterna con gesti e parole allusive… Si prosegue con il lancio di un filmato riassuntivo di quello che abbiamo visto succedere finora tra Ida e Riccardo, da Temptation Island fino all’ultima volta che li abbiamo visti ospiti al centro dello studio. Ida fa il suo ingresso in studio e racconta a Maria e al ...

Uomini e Donne Over. Ecco la Nuova Fiamma di Riccardo Guarnieri! : Gli spettatori di Uomini e Donne Over hanno assistito alla chiusura della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Spunta una foto con la Nuova Fiamma di lui. Scopriamo chi è la Nuova Fiamma di Riccardo! Gli spettatori di Uomini e Donne Over hanno assistito alla fine di una storia tra due protagonisti. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo un lungo e tormentato periodo, e nonostante siano usciti indenni ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI SI SONO LASCIATI / Uomini e donne : 'Mi ha detto addio con un messaggio' : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI si SONO LASCIATI: l'annuncio e le motivazioni della rottura oggi nel Trono Over di Uomini e donne.

Uomini e Donne - Ida Platano furiosa con Riccardo : “Non hai le pal*e” : Ida Platano delusa da Riccardo: lo sfogo a Uomini e Donne E’ appena finita una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa occasione la presentatrice ha chiamato in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo essersi salutati hanno annunciato la fine della loro storia. Difatti la donna ha confessato che lui non ha più risposto nè ai suoi messaggi nè alle sue telefonate. Motivo per cui è anche andata a Taranto, ma lui non si è fatto ...

Uomini e donne - il dramma di Claudio Sona : 'Sono pronto a denunciare' - chi gli rovina la vita : 'Denuncerò alla polizia postale tutti i profili veri e fake che insulteranno od offenderanno su Instagram'. Con queste parole l'ex tronista di Uomini e donne , Claudio Sona , ha deciso di dare un ...