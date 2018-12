Tra i gilet gialli avanza la tesi complottista su Strasburgo | dito puntato su Macron

Attentato di STrasburgo - gilet gialli e complottismo : “Hanno inscenato tutto - ecco le prove” : Secondo gli esponenti del movimento che da settimane sta inscenando proteste e manifestazioni in tutta la Francia, dietro all'Attentato di Strasburgo ci sarebbe la regia del Governo e del Presidente Macron per distogliere lo sguardo dell'opinione pubblica francese dai disordini sociali delle ultime settimane.Continua a leggere

Macron cede ai gilet gialli e fa concessioni per quasi 15 miliardi. Anche l'Italia potrà avvantaggiarsene? : Va però ricordato che, nel frattempo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria rimane con i piedi per terra e per non generare false speranze ha dichiarato che reddito di cittadinanza e pensioni ...

Il peso dei gilet gialli nella Trattativa : C'è una corazza di sfondamento, pesante e intrisa di significato politico, che Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso di fare indossare al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria alla vigilia dell'incontro decisivo a Bruxelles sulla manovra con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: i gilet gialli. Perché l'obiettivo è chiaro: all'Europa che è ritornata a rialzare la ...

[L'inchiesta] Ecco chi c'è dietro i Gilet gialli. Il mistero dei troll russi e quei sTrani legami con l'Italia : ... in Europa e nel mondo", calcola che "nelle ultime tre settimane circa 600 account twitter noti per promuovere le scelte strategiche del Cremlino hanno iniziato a concentrarsi sulla Francia, ...

Gilet gialli - Macron : ‘Rabbia anche colpa mia. Salario minimo aumenta di 100 euro STraordinari detassati da gennaio 2019? : “C’è rabbia, c’è indignazione condivisa da molti francesi. Servono misure profonde”. Nel pieno delle proteste dei Gilet gialli, Emmanuel Macron si rivolge alla nazione con un appello “per lavorare tutti insieme alla costruzione di una nuova Francia”. Il presidente, dopo aver condannato le violenze che hanno scosso il paese nelle ultime settimane, cerca di voltare pagina. “Da un anno non siamo stati in ...

Gilet gialli - Macron : «Saremo inTransigenti con i violenti» : Il discorso del presidente, che avrebbe già ammesso «scemenze» fatte dal governo. Indagini sui social russi per capire eventuali ingerenze

Francia - tutte le conTraddizioni dei Gilet gialli in economia : Sono ancora un mistero. I Gilets jaunes restano un movimento molto ben coordinato ma decisamente plurale. Sfuggono molti aspetti dei vari gruppi di manifestanti che partecipano alle proteste e, ...

Gilet gialli - Di Maio : “Loro proposte già nella nosTra legge di bilancio”. E attacca : “Francia? Spero establishment a casa” : “Se condivido le parole di Di Battista e Grillo sui ‘Gilet gialli’? Ho letto quello che chiedono in Francia, al di là dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica che è diventata la prima forza politica del Paese. Non bisogna usare nessun tipo di violenza”. Così Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa tra Mise e Regione Lazio per la diffusione di ...

Coppia di gilet gialli si sposa al casello autosTradale di Tarbes-Est : Dimenticate smoking e vestito bianco. Questa Coppia di francesi ha deciso di sposarsi indossando gilet gialli. La celebrazione del matrimonio è avvenuta in autostrada, al pedaggio di Tarbes-Est, dove si erano conosciuti.A Tarbes, au barrage filtrant de Séméac, ce samedi a été célébré l'union d'un nouveau couple sous les applaudissement de plus de 200 gilets jaunes. Nous souhaitons à ...

DALLA FRANCIA/ "Il mio giorno in piazza a Parigi - Tra gilet gialli e voglia di contare" - IlSussidiario.net : Da Parigi, la cronaca di una giornata piena di tensione, in mezzo ai gilet gialli. Tutti contro Macron, che ha rubato il potere al popolo.

Uma Thurman Tra i Gilet Gialli : foto su Instagram al corteo a Parigi - : L'attrice americana si è fatta fotografare tra i manifestanti davanti alla chiesa di Saint Augustin. "Parigi, oggi. fumogeni e polizia antisommossa", ha scritto sul social