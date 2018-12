Simona Ventura | tutta la verità | fine della storia con Gerò | rapporto con Bettarini

Simona Ventura a Mattino5/ 'Non ho sensi di colpa - con Gerò è finita perché è venuta fuori la mia vera natura' : Simona Ventura a Mattino 5 parla della sua nuova vita: dal ritorno in tv a Canale 5 alla fine della sua storia d'amore con Gerò Carraro

Simona Ventura dopo la rottura con Gerò : "Torna Temptation Island Vip. Le mie priorità? Figli e lavoro" : Simona Ventura è intervenuta in diretta a Mattino 5 per parlare della sua vita privata a pochi giorni da Natale. La conduttrice, reduce dal successo di Temptation Island Vip e dalla separazione dal compagno Gerò Carraro, ha rivelato alle telecamere del programma di Federica Panicucci i retroscena della rottura e per parlare del rapporto con i Figli e dei progetti futuri.La stabilità famigliare in casa Ventura è stata messa a repentaglio ...

Barbara D’Urso e Simona Ventura ai Ferri Corti. Ecco Perchè! : Per quale motivo le due conduttrici Barbara D’Urso e Simona Ventura, proprio non si possono vedere? Ecco spiegata tutta la verità! Sono anni che il gossip sostiene che tra Barbara D’Urso e Simona Ventura non scorra buon sangue. Ma proprio in queste ore è accaduto qualcosa che avvalora questa tesi. Seguiteci nel racconto e capirete le vere motivazioni per le quali le due conduttrici Mediaset proprio non si possono digerire! Se avete ...