Quota 100 con clausole di garanzia | tutte le novità per Statali | privati e donne

Quota 100 - per gli Statali prima uscita il 1° ottobre 2019 : Tria: la politica scelga Chi avrà raggiunto 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2018 potrà andare in pensione il primo aprile del 2019 , appena trascorsa la finestra trimestrale. ...

Quota 100 - la bozza : misura sperimentale per 3 anni e assegno non cumulabile. Gli statali dovranno attendere ottobre : L’accesso alla pensione con la Quota 100, cioè almeno 62 anni di età e 38 di contributi, sarà una misura sperimentale per il triennio 2019-2021. Lo si legge nella bozza del provvedimento di cui dà conto l’Ansa. L’ assegno non sarà cumulabile “fino alla maturazione del requisito di vecchiaia” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo a eccezione da quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila ...

Conte all’Ue : “Deficit scende dal 2 - 4% al 2 - 04% - reddito e Quota 100 non cambiano” : Il deficit scende dal 2,4% al 2,04%: questa è la proposta che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ha presentato a Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione sulla legge di Bilancio. reddito di cittadinanza e quota 100, assicura Conte , partiranno comunque "nei tempi previsti" e senza ritoccare gli assegni né la platea dei beneficiari.Continua a leggere

Pensioni - Quota 100 tra paletti e rinvii : ecco come potrebbe cambiare : La quota 100 si appresta a cambiare: da una parte l'idea di paletti e restrizioni per disincentivare i lavoratori ad andare in pensione; dall'altra la possibilità (che in realtà sembra essere accantonata) di un rinvio - almeno per alcuni - con una quota 104. ecco come potrebbero cambiare le Pensioni con le modifiche alle legge di Bilancio.Continua a leggere