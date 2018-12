Palcoscenico Italiano e Centro Teatrale Meridionale presentano ‘Amici Amori Amanti’

romadailynews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La verità di Florian Zeller con Pino Quartullo Eva Grimaldi Daniela Poggi e Attilio Fontan. Regia di Enrico Maria LamannaRoma – Dal 18 al 30 dicembre, andrà in scena al Teatro Golden “AMICI,, AMANTI”, protagonisti Pino Quartullo, Eva Grimaldi, Daniela Poggi e Attilio Fontana con la regia di Enrico Maria Lamanna e prodotto daIn una società come quella che stiamo vivendo tra telefonini, nevrosi, contatti sofisticati, contatti passeggeri, paure, Zeller autore prolifico e talentuosissimo francese dell’ultimo decennio, punta il suo dito su quattro personaggi francesi, quattro Parigini della media borghesia: due uomini e due donne con le loro paure e le loro insicurezze… Quelle di tutti i giorni e soprattutto le loro ipocrisie forse di difesa. A questo punto non resta che vedere la storia di queste due ...