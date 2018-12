La Sardegna insorge contro Nero a metà e le battute di Claudio Amendola | “Ti faccio

optimaitalia

: La Sardegna insorge contro #Neroametà e le battute di Claudio Amendola: 'Ti faccio trasferire a Ovodda' - OptiMagazine : La Sardegna insorge contro #Neroametà e le battute di Claudio Amendola: 'Ti faccio trasferire a Ovodda' -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Sin dalla conferenza stampa diera venuto a galla questo piccolo "problema" dellepoliticamente scorrette di Carlo, il personaggio di, e anche nell'ultima puntata è successo qualcosa che ha fatto indignare. A poche ore dalla messa in onda della prossima puntata, prevista proprio per domani 13 dicembre, il pubblico e, in particolare, i sardi, non hanno apprezzato lo scambio disulla cittadina di Ovodda.Nella puntata andata in onda lunedì sera è proprio Carlo Guerrieri, interpretato da, che continua a preoccuparsi del fatto che qualcuno possa indagare su di lui e, quindi, rivolgendosi all’agente Marco Cantabella gli dice: “Se scopro che mi stai tenendo nascosto qualcosa giuro che titrasferire a Ovodda”. La risposta dell’agente è stata ancora più "stuzzicante" visto che ha rilanciato: “No, Ovodda no, però”.Gli ...