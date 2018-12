Proposta di Salvini | “Ai padri separati 400 euro ogni mese” 

Referendum Tav - la Proposta di Salvini "sabota" il Movimento 5 stelle : Di Maio non si oppone all'idea di affidare la decisione sulla prosecuzione della Alta Velocità Torino Lione ad un Referendum...

Un altro schiaffo di Salvini agli M5s. La Proposta di un referendum sulla Tav stritola Di Maio : Un altro schiaffo, colpendo questa volta nel punto più debole. Cioè quello della democrazia diretta. Matteo Salvini prima incontra gli imprenditori, quasi a instaurare con loro un rapporto esclusivo, poi dice il suo sì alla Tav fino ad annunciare la possibilità di un referendum. La mossa Salviniana lascia spiazzati gli M5s, che non solo nei mesi scorsi avevano già valutato l'ipotesi di una consultazione, ma ...

Primarie Pd - Richetti si ritira : “Ticket con Martina per una Proposta più credibile di quella di Salvini-Di Maio” : “Bisogna unire le forze. Ora il Paese ha bisogno di una proposta che sappia unire le forze e io ho deciso di unire le mie forze quelle di Maurizio Martina”. Così Matteo Richetti, intercettato fuori la sede del Pd, annuncia e motiva, dopo il post sui social, la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alle Primarie del e sostenere con un ticket la candidatura di Maurizio Martina. “Sto salendo a portargli cinquanta pagine di programma – ...

Donazioni di sangue obbligatorie a scuola : Proposta choc di Salvini - news 20/11 : Ultime notizie 20/11 – Donazioni di sangue obbligatorie a scuola? Continuano le dichiarazioni choc degli uomini politici di governo sulla scuola e che riescono ogni giorno a creare perplessità anche tra gli stessi operatori scolastici. Questa volta è lo stesso vice premier e ministro degli interni Matteo Salvini a far discutere a proposito della sua proposta davvero ‘stravagante’: “Donazioni di sangue obbligatorie a ...

Eurozona - Salvini : "No a Proposta franco-tedesca se danneggia l'Italia" : "Se danneggia l'Italia come pare, non ci sarà mai il nostro consenso": così il vicepremier Matteo Salvini sulla proposta franco-tedesca sul bilancio della zona euro. "Entro l'autunno mi ero impegnato ...

Ue - Salvini : Se ci danneggia - no a Proposta franco-tedesca bilancio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : «Di Maio? Non parliamo più. Sul decreto M5S ha montato la panna ma non ha una Proposta» : Il vicepremier e ministro dell’Interno: i pentastellati non hanno capito o hanno cambiato idea, ma non faccio cadere il governo. In confidenza: ma che me ne frega del condono? Comunque oggi caricherò mia figlia sull’aereo, pur di andare a Roma

Salvini : «I 5 Stelle hanno montato tutta questa panna e non hanno neanche una Proposta» : Il vicepremier e ministro dell’Interno: i pentastellati non hanno capito o hanno cambiato idea, ma non faccio cadere il governo

Salvini annuncia : il 23 ottobre la Proposta di legge sulla legittima difesa : Matteo Salvini annuncia che “il 23 ottobre presenteremo la proposta di legge sulla legittima difesa. Mi stanno chiedendo di capire

Legittima difesa.Salvini : 23 Proposta l. : 02.18 "Il 23 ottobre presenteremo la proposta di legge sulla Legittima difesa. Mi stanno chiedendo di capire cosa inserire, in quale situazione, se una persona è turbata o gravemente turbata. L'Italia è il Paese dei cavilli". Lo ha detto da Ala, in Trentino, il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini parlando della Legittima difesa.

Cosa prevede l ultima Proposta sulla legittima difesa - la nuova ossessione di Salvini : ..." "sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa." A riprova di ciò, come ha ricostruito Il Post , nei casi più eclatanti di casi di cronaca legati alla legittima difesa "la posizione giudiziaria ...