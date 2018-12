Oltre 10 milioni hanno scelto di volare Ryanair a Natale

Inter - con il Psv superati i 60mila tifosi : ricavi Oltre i 10 milioni : Anche con il PSV l'Inter supererà il muro dei 60.000 spettatori: la società ha preparato una coreografia speciale per la gara decisiva in Champions. L'articolo Inter, con il Psv superati i 60mila tifosi: ricavi oltre i 10 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Astrofisica : grant di Oltre 3 milioni a ricercatrice INFN-GSSI : Karoline Schäffner, ricercatrice e Assistant Professor del GSSI – Gran Sasso Science Institute, associata INFN, continuerà le sue ricerche ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN per la rivelazione diretta della materia oscura beneficiando di un Max-Planck Research grant (MPRG) da 3.115.000 euro. La scienziata, infatti, ha ottenuto il prestigioso finanziamento dell’istituto tedesco, grazie al quale per 5 anni svilupperà il suo ...

L'untore dell'Hiv a processo - richieste di risarcimento danni per Oltre 7 milioni. La polizia : "Ecco la sua foto - chi sa parli" : Claudio Pinti, il presunto untore dell'Hiv, sarà processato con il rito abbreviato il 17 gennaio prossimo ad Ancona per le accuse di omicidio volontario e lesioni gravissime davanti al gup Paola ...

Nuove opportunità nello sviluppo locale. La Regione finanzia progetti con Oltre 2 milioni di euro : Un obiettivo diretto e concreto che non può prescindere da una crescita sistemica del territorio, innovativa, trasversale ai vari settori dell'economia e a vantaggio della diversificazione ...

Firenze Rocks - concerto che vale Oltre 33milioni : E' stata di oltre 33 milioni di euro la ricaduta economica di Firenze Rock s sulla città e sull'hinterland. La rassegna musicale nell'ultima edizione ha ospitato Guns N' Roses, Iron Maiden, Foo ...

#Sblocca Roma. Oltre 313 milioni di euro per strade : #Sblocca Roma. Oltre 313 milioni di euro per strade, infrastrutture e manutenzione urbana Altri 60 milioni ai Municipi. Investimenti mirati anche per ponti, scuole, edilizia pubblica e messa in sicurezza del territorio Oltre 313 milioni di euro nei prossimi tre anni, per intervenire sulla manutenzione urbana e sulla realizzazione delle infrastrutture, rifare strade e ponti, programmare e agire per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, ...

Aids : dopo vent’anni e Oltre 28 milioni di euro pubblici - del vaccino non c’è traccia : La storia che sto per raccontare in qualunque altra nazione dell’europa occidentale avrebbe da tempo riempito le pagine dei giornali e forse avrebbe almeno incuriosito qualche procura. Nel Paese degli scandali quotidiani e dei conflitti d’interesse viene invece relegata in un misero trafiletto a dimostrazione che alcuni poteri non possono essere disturbati, capaci come sono di resistere a qualunque capovolgimento politico. Eppure non sono molte ...

Disabili : pochi aiuti e servizi per 4 milioni di persone - Oltre un terzo vive solo : Sono circa 4 milioni e 360 mila le persone che in Italia vivono in condizioni di Disabilità. Di queste, oltre un terzo vive solo, e tra gli ultra 65enni la quota sale al 42,4%. Dati “preoccupanti” che “palesano una diffusa condizione di vulnerabilità, scarsi servizi e poche risorse“, e un sistema di welfare che destina a queste persone meno risorse in confronto ai Paesi guida nella Ue. A tracciare un quadro “non ...

Ascolti tv - L’allieva 2 chiude con Oltre 5.6 milioni di telespettatori : chiude in bellezza la seconda serie de ‘L’Allieva’ su Rai1 che ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time del 29 novembre con 5.635.000 telespettatori (share 24,1%). La fiction di Rai1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale (QUI l’eventualità di una terza stagione) registra un ascolto in crescita ed è in assoluto il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘Biancaneve e ...

Ascolti tv - Oltre 4 - 5 milioni su Rai 1 per Tottenham-Inter : Sono stati 4 milioni e 535 mila gli appassionati di calcio che hanno seguito la gara tra gli inglesi e i nerazzurri in tv. L'articolo Ascolti tv, oltre 4,5 milioni su Rai 1 per Tottenham-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Automobili Pininfarina investirà Oltre 20 milioni di € a sostegno del design pura per lo sviluppo di una gamma di vetture elettriche di lusso a elevate prestazioni : Automobili Pininfarina ha presentato oggi nuove immagini del prototipo di hypercar PF0 e ha confermato un investimento di oltre € 20 milioni in una nuova cooperazione con Pininfarina SpA. L’investimento sosterrà la progettazione, lo sviluppo e la produzione della hypercar elettrica di lusso PF0 e della futura gamma di vetture Automobili Pininfarina. Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “È un piacere e un privilegio ...

Paralberghiero : nel terzo trimestre Oltre 6 - 7 milioni pernottamenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Massimo Ferrero : sequestrati beni per Oltre 2.6 milioni/ Ultime notizie - presidente della Sampdoria nei guai - IlSussidiario.net : Massimo Ferrero: sequestrati beni per oltre 2.6 mln. Ultime notizie, il presidente della Sampdoria nei guai finanziari dopo operazioni sospette

Defr 2019-2021 Umbria; presidente Marini : 'nessuna nuova tassa e nuove possibilità per investimenti pubblici per Oltre 53 milioni di euro' : ... così da promuovere la crescita e la competitività dell'Umbria in tutte le sue componenti: è quanto emerso nel corso della presentazione del Documento di economia e finanza della Regione Umbria 2019-...