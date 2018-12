Caro Conte | Macron è Macron Moscovici pronto a sanzionare Roma | e perdonare l' amico

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) "Non risponderò a nulla su questo argomento". Forse per la prima volta in questi mesi di trattative con l'Italia, Pierresi sottrae alle domande dei giornalisti. Il quesito riguarda il suo paese, la Francia, messa a ferro e fuoco dai 'gilet gialli' al punto da spingere Emmanuelad annunciare misure che potrebbero portare il deficit francese al 3,5 per cento del pil, dunque ben oltre il tetto del 3 per cento previsto dalle regole europee. E' un quadro che potrà spingere la Commissione a fare sconti anche all'Italia?, qui a Strasburgo per la riunione con i colleghi commissari come avviene ad ogni plenaria dell'Europarlamento nella cittadina francese, non risponde. In questa storia, che alla vigilia di un altro incontro tra Giuseppee Jean Claude Juncker domani a Bruxelles si sta assestando sulla linea 'due pesi e due misure' tra Parigi e ...