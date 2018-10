Uno studio sulle tribù politiche | con una sorpresa troppo bella

Porta a porta - Franco Bechis in studio : 'Ecco cosa c'è dietro l'accusa di Luigi Di Maio da BrUno Vespa' : ... non ha via di fuga: 'Se succedono cose di questo tipo, non vai in tv a spararle ad alzo zero, ma la prima cosa che fai è chiedere una riunione con il premier, la Lega e il ministro dell'Economia e ...

Spire Music Recorder offre Uno studio di registrazione nel palmo della mano : Spire Music Recorder è un'applicazione che permette di registrare Musica ogni volta che arriva l'ispirazione con la possibilità di editare, mixare e condividere le creazioni. L'interfaccia a otto tracce visualizza la Musica creata che può essere modificata con semplici tocchi e perfezionata con vari effetti, inoltre l'app consente anche di controllare e registrare in modalità senza fili con i dispositivi Spire studio. L'articolo Spire Music ...

"Selficidi" : in Uno studio i numeri delle morti causate da selfie : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Sara Affi Fella/ L’ex tronista si è affidata a Uno studio legale per proteggersi dalle accuse (Uomini e Donne) : Nicola Panico ha incontrato di recente Sara Affi Fella, trovandosi davanti ad una persona sciupata e dimagrita. Le sue dichiarazioni al sito Isa e Chia.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Prostata - "è un organo femminile?" / Uno studio svela come più della metà degli uomini europei lo pensi : La Prostata ovviamente è un organo maschile, ma uno studio svela come in Europa la metà degli uomini non siano del tutto consapevoli di questo e lo associno alle donne.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:39:00 GMT)

Gli over 40 devono lavorare 6 ore al giorno/ Uno studio “Dalle 7 ore in sù diminuiscono le capacità cognitive” : Gli over 40 devono lavorare 6 ore al giorno. Uno studio spiega “Dalle 7 ore in sù diminuiscono le capacità cognitive”. Secondo questa ricerca chi supera i 40 anni dovrebbe lavorare meno(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:05:00 GMT)

Crescita delle imprese digitali - Uno studio di Confartigianato mette la Tuscia sul podio : Nuove tecnologie e tradizione del saper fare " conclude si fondono in imprese artigiane digitali capaci di stare al passo della progressiva digitalizzazione dell'economia italiana, sostenuta dagli ...

Gli effetti di un genitore "freddo" sui figli - dice Uno studio sui gemelli - : Uno studio su coppie di gemelli identici afferma che il bambino che subisce un atteggiamento più duro da parte dei genitori può sviluppare aggressività

Gli effetti di un genitore “freddo” sui figli (dice Uno studio sui gemelli) : (foto: Pixabay) Emozioni superficiali, scarsa empatia, mancanza di senso di colpa. È questo ciò che rischiano di sviluppare i bambini che vengono trattati con freddezza o duramente dai genitori. Almeno secondo i ricercatori delle University of Pennsylvania, University of Michigan e Michigan State University che hanno condotto uno studio su 227 coppie di gemelli identici, individuando piccole differenze nel comportamento dei genitori nel rapporto ...

Gli effetti di un genitore “freddo” sui figli (secondo Uno studio sui gemelli) : (foto: Pixabay) Emozioni superficiali, scarsa empatia, mancanza di senso di colpa. È questo ciò che rischiano di sviluppare i bambini che vengono trattati con freddezza o duramente dai genitori. Almeno secondo i ricercatori delle University of Pennsylvania, University of Michigan e Michigan State University che hanno condotto uno studio su 227 coppie di gemelli identici, individuando piccole differenze nel comportamento dei genitori nel rapporto ...

Uno studio europeo sugli usi "problematici" di internet accomuna i videgiochi al porno e al gioco d'azzardo : Che cosa hanno in comune il porno, il gioco d'azzardo e i videogiochi? Secondo un gruppo di ricercatori europei che ha recentemente pubblicato l'esito di un suo studio, questi tre potrebbero essere definiti come usi problematici di internet, portando alla nascita di problemi di salute fisica e mentale.Lo studio, come riferisce PCGamesN, si fissa lo scopo di indagare sull'impatto che internet ha sulle patologie preesistenti delle persone, che ...

Parto - Uno studio dice qual è il momento giusto per spingere : “Ora comincia a spingere. Spingi!”, si sente spesso urlare fuori dalla sala Parto. Ma, durante il travaglio, qual è il momento giusto per dare la spinta? A provare a rispondere a questa domanda sono stati i ricercatori della Washington University di St. Louis che sulle pagine del Journal of American Medical Association hanno scoperto che, quando le future madri iniziano a spingere prima, il tempo totale del Parto tende ad essere più breve. Ma ...

Donne e Fisica - Uno studio scientifico smentisce Alessandro Strumia : No, le Donne non sono meno portate degli uomini per gli studi e le carriere nell’area Stem (Science Technology Engineerings Mathematics). L’intervento del cattedratico dell’Università di Pisa, Alessandro Strumia, che sosteneva che le Donne sarebbero più brave in attività che le portano a contatto con le persone piuttosto che con gli oggetti, è stato screditato due volte in pochi giorni. Non solo dall’attribuzione del Nobel per la Fisica a Donna ...

Uno studio ha rilevato che i probiotici non colonizzano stabilmente la mucosa intestinale : Uno studio eseguito da ricercatori israeliani ha valutato se la somministrazione di probiotici determini una colonizzazione dell’intestino. I risultati hanno dimostrato che l’impatto sulle colonie di batteri presenti nell’organo è transitorio e molto variabile da un individuo all’altro. Zmora e colleghi sono partiti dalla considerazione che i probiotici vengono usati frequentemente nelle persone sane per migliorare la qualità di vita e per ...