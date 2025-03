Sport.quotidiano.net - A1 femminile, l’affare. La Numia accetta l’offerta turca. Orro a un passo dal Fenerbahçe

Leggi su Sport.quotidiano.net

Alessiaè sempre più vicina alla Turchia. La palleggiatrice della Nazionale, che è (o meglio, sarebbe) ancora per un anno legata allaVero Volley Milano, è tentata daldel Fenerbahce. Il ricco club di Istanbul ha messo sul piatto un biennale da 600.000 euro a stagione (più del doppio di quello che percepisce attualmente), oltre a un buyout di altrettanti 600.000 euro per convincere il Consorzio a lasciarla andare con un anno di anticipo. L’ultima decisione spetta alla diretta interessata che però a questo punto dovrebbere e andare a giocare con Melissa Vargas e compagne, ko e quindi eliminate dalla Champions League per mano del VakifBank Istanbul. Proprio quella sconfitta ha convinto il Fenerbahce a rimettere mano al portafoglio per rinforzare una squadra che in questi anni ha sempre mancato l’appuntamento con il trionfo europeo.