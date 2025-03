Ilrestodelcarlino.it - Scontro fra auto, ferite una bimba e la mamma incinta

Quattro persone in ospedale, ieri pomeriggio, in seguito a un incidente stradale accaduto in via Giovanni XXIII a Boretto. Forse un malore alla base della sbandata di una Ford Ecosport, con il conducente, un uomo di 64 anni abitante in paese, finito contro una Ford Puma che arrivava dalla parte opposta. La ridotta velocità dei veicoli, in pieno centro abitato, ha evitato conseguenze peggiori. Il 64enne è stato caricato sull’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio e trasportato all’ospedale di Guastalla, accompagnato dal personale dell’medica. In pronto soccorso la famiglia di origine pakistana a bordo della Puma. Coinvolti il capofamiglia, la giovane moglie (in stato di gravidanza) e la figlia di un anno e mezzo di età. Per fortuna le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione, ma è stata disposta una visita di controllo, soprattutto per la donnae per la figlia in tenera età.