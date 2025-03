Ilrestodelcarlino.it - La sindaca Stefania Signorini: "Falconara si sta rinnovando. Il Carlino ci aiuta a crescere"

Sindaco, quale ruolo riveste per la comunità diil quotidiano Il Resto del? "È un punto di riferimento per la nostra comunità, radicato nel territorio. Dedicare una pagina alla cronaca disignifica infatti dare spazio ad approfondimenti, notizie utili, iniziative che testimoniano la vivacità della nostra realtà locale". E per le istituzioni, nell’esercizio delle sue funzioni, qual è il contributo che porta? "Per un sindaco, che rappresenta l’istituzione più vicina al cittadino, è importante conoscere opinioni, necessità, anche aspetti critici. Il quotidiano è un’importante cartina di tornasole per l’operato di noi amministratori e cianche nel dare delle risposte, nel programmare l’azione dell’ente in base alle esigenze del territorio e nel verificare se gli obiettivi impostati siano stati raggiunti".