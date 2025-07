Vicopisano | da Fondazione Ettore Batini 17mila euro di borse di studio per il territorio

Vicopisano (PI), 15 luglio 2025 – La Fondazione Ettore Batini di Vicopisano ancora una volta a sostegno del diritto allo studio, ha infatti stanziato 17.000 euro di borse di studio per studenti e studentesse residenti, appartenenti a nuclei familiari in difficoltà , per consentire loro di proseguire gli studi con maggiore serenità . Si tratta di dieci borse, di 400 euro, per studenti della scuola secondaria di primo grado con una votazione minima di 8, di dieci borse di 800 euro per studenti della scuola secondaria di secondo grado con votazione minima di 7 e di 5 borse di studio, di mille euro, per universitari, in pari con gli esami e con una votazione media minima di 25. 🔗 Leggi su Lanazione.it

