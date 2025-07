Turismo | pubblicato Calci discover the hidden beauty of Tuscany

Calci (PI), 15 luglio 2025 – “ Calci, discover the hidden beauty of Tuscany ” è il titolo del nuovo video di promozione turistica del Comune di Calci, realizzato da Luca Zurrida, videomaker calcesano. Un video che invita a scoprire le bellezze della Valgraziosa durante tutto l’anno e a vivere appieno il territorio, insieme alla sua vivace comunità. "Da sempre - sottolinea il sindaco, Massimiliano Ghimenti - siamo convinti che il turismo sia un fattore decisivo per l'economia locale. Quindi, dal nostro primo insediamento, abbiamo messo in atto una ben precisa strategia di promozione per far scoprire che, oltre alla nostra meravigliosa Certosa coi suoi due Musei, c'è molto altro da scoprire in Valgraziosa: storia e cultura, qualità della vita, la sentieristica del Monte Pisan o, strutture ricettive e gastronomiche dall'ottimo rapporto qualitàprezzo, ed anche una comunità molto vitale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo: pubblicato “Calci, discover the hidden beauty of Tuscany”

In questa notizia si parla di: calci - turismo - discover - hidden

Calci, a tutto turismo: la Valgraziosa si gode il boom di visitatori - Calci (PI), 29 aprile 2025 – I dati di febbraio 2025, se confrontati con lo stesso periodo del 2024, rivelano flussi turistici pressoché raddoppiati per le strutture ricettive di Calci, con arrivi e permanenze fuori stagione che confermano i numeri importanti del novembre 2024.

TURISMO, PUBBLICATO IL NUOVO VIDEO PROMOZIONALE DEL COMUNE DI CALCI: "Calci, discover the hidden beauty of Tuscany" è il titolo del nuovo video di promozione turistica del Comune di Calci, realizzato da Luca Zurrida, videomaker calcesano. Vai su Facebook

Turismo: pubblicato “Calci, discover the hidden beauty of Tuscany”; Discover the the hidden beauty of Tuscany: il nuovo video promozionale della Valgraziosa; Online il nuovo video turistico.

Turismo: pubblicato “Calci, discover the hidden beauty of Tuscany” - Calci (PI), 15 luglio 2025 – “ Calci, discover the hidden beauty of Tuscany ” è il titolo del nuovo video di promozione turistica del Comune di Calci, realizzato da Luca Zurrida, videomaker calcesano. Segnala lanazione.it

Calci, a tutto turismo: la Valgraziosa si gode il boom di visitatori - Calci (PI), 29 aprile 2025 – I dati di febbraio 2025, se confrontati con lo stesso periodo del 2024, rivelano flussi turistici pressoché raddoppiati per le strutture ricettive di Calci, con ... lanazione.it scrive