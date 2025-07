Bioversity 2025 | gli scatti di studenti e studentesse in mostra all’Orto Botanico

Pisa, 15 luglio 2025 – Fino al prossimo 3 agosto, al Museo dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa è aperta una mostra che espone le 30 fotografie finaliste del concorso Bioversity2025. L’iniziativa, che si è svolta dal 19 al 25 maggio, promuove la biodiversità con la partecipazione della comunità studentesca. Le immagini sono state scattate durante il bioblitz, un’attività di monitoraggio naturalistico in varie aree della provincia di Pisa. In quella settimana, gli studenti hanno caricato più di 5.000 osservazioni sulla piattaforma iNaturalist, documentando gli ecosistemi locali con rigore scientifico e creatività . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bioversity 2025: gli scatti di studenti e studentesse in mostra all’Orto Botanico

In questa notizia si parla di: studenti - mostra - orto - botanico

Pistoia, apre la mostra con le invenzioni di migliaia di studenti - Pistoia, 5 maggio 2025 - A Pistoia, nello spazio espositivo della Cattedrale di via Pertini, da mercoledì 7 a domenica 11 maggio 2025, sarà aperto il Giardino delle Invenzioni, la grande mostra dei Prodotti d’ingegno realizzati nelle scuole per il concorso Sì.

'Una finestra sulla città ', inaugurata la mostra realizzata dagli studenti e dal dipartimento di Architettura - Nella splendida cornice della Biblioteca Malatestiana di Cesena è stata inaugurata la mostra progetto ‘Una finestra sulla città : progetto di un padiglione espositivo’.

Gli studenti del Padovano protagonisti di una mostra ispirata a Modigliani all'Ipercity - Dopo il successo della mostra “Lo Sguardo delle Donne”, dedicata ai ritratti femminili di Amedeo Modigliani e ospitata da Ipercity nel gennaio 2025, nasce un nuovo progetto che mette al centro le scuole e la creatività dei più giovani.

| IL MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO E L'ORTO BOTANICO CON IL SUO MUSEO ENTRANO NEL | Le nostre due realtà hanno conseguito l'accreditamento al primo tentativo, soddisfacendo i 112 requisiti di Vai su Facebook

Bioversity 2025: gli scatti di studenti e studentesse in mostra all’Orto Botanico; Fuorisalone 2025: in Statale INTERNI Cre-Action; Trame di Luce all'Orto Botanico.

Bioversity 2025: gli scatti di studenti e studentesse in mostra all’Orto Botanico - Pisa, 15 luglio 2025 – Fino al prossimo 3 agosto, al Museo dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa è aperta una mostra che espone le 30 fotografie finaliste del concorso Bioversity2025. Riporta lanazione.it

Dall’IIS Arimondi-Eula un’estate all’insegna della scienza e della salute: studenti in prima linea nei laboratori universitari di Savigliano - Otto ragazzi del liceo scientifico e scienze applicate scoprono il mondo della formulazione farmaceutica tra orto botanico, microscopi e preparazioni di medicinali nel progetto PCTO con l’Università d ... Secondo targatocn.it