Lavori | iniziata la messa in sicurezza e pulizia dell’ex Fornace a San Frediano a Settimo

Cascina (PI), 15 luglio 2025 – È finalmente partito l’intervento di messa in sicurezza dell’area dell’ ex Fornace di via Barca di Noce a San Frediano a Settimo. “Si tratta di lavori attesi da anni – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti –, che rappresentano una fase ulteriore di valorizzazione di tutta l’area lungo l’argine del fiume. Nel corso del tempo ci sono state diverse ristrutturazioni degli edifici esistenti, poi abbiamo provveduto alla completa riasfaltatura della strada nel 2022 ed è stata realizzata la ciclovia dell’Arno. La messa in sicurezza dell’ex Fornace era attesa dai cittadini ed è stato uno dei punti importanti del nostro programma di mandato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Lavori: iniziata la messa in sicurezza e pulizia dell’ex Fornace a San Frediano a Settimo

