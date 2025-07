La barra degli indirizzi in basso è in rollout per tutti su Chrome per Android

Su Chrome per Android ora si può spostare la barra degli indirizzi: ecco come fare - Google Chrome per Android mette a disposizione di tutti gli utenti la possibilità di spostare in basso la barra degli indirizzi.

