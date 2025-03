Liberoquotidiano.it - Assunta la moglie del consigliere Pd: altro scandalo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Aeroporti di Puglia cerca un responsabile risorse umane a tempo indeterminato: a vincere il posto è Carmela Fiorella,delregionale del Partito democratico Filippo Caracciolo. A fare curriculum per l'assunzione la sua esperienza dal 2017 al 2021 nel cda di Acquedotto Pugliese, dove era stata nominata da Michele Emiliano. Aeroporti di Puglia è guidata dal presidente Antonio Maria Vasile, che è anche vicepresidente e tesoriere dell'associazione Piazze d'Italia (che ha come unica ragione sociale la raccolta dei finanziamenti per le campagne elettorali di Michele Emiliano), laureato alla Pegaso, nominato presidente di AdP da Emiliano. Caracciolo è stato capogruppo del Pd in consiglio regionale finché non si è dimesso per l'inchiesta che lo vede accusato di corruzione e turbativa d'asta.