Piperspettacoloitaliano.it - A che ora inizia e a che ora finisce Mare Fuori 5 su Rai 2: orario in tv

su Rai 25 su Rai 2, il vero e proprio appuntamento in tv, passato in secondo piano dopo il metodo del rilascio in anteprima su RaiPlay. L’adolescenza, con tutte le scoperte che la rendono difficile e magica, resta la principale protagonista dei 12 episodi della quinta stagione di “” per la regia di Ludovico Di Martino. Rosa Ricci è al centro delle dinamiche della quinta stagione: è sola e deve “obbedire” a suo padre, portarne avanti il ruolo di capo del clan. Cerca quindi alleanze che danno vita a una leadership femminile, coesa e crudele. Il suo cuore però è tormentato e un colpo di scena la fa vacillare. Ecco l’di5 in tv. A che orae a che ora5 su Rai 2 ?A che orae a che ora5 su Rai 25 va in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 marzo su RaiPlay, l’intero box set dal 26 marzo).