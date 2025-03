Lanazione.it - Polizza eventi catastrofali, una tutela poco considerata. “I costi aumentano nelle aree più colpite”

Firenze, 21 marzo 2025 – Solo il 9% dei cittadini ha unaper proteggersi dacatastrofici, mentre tra gli imprenditori la percentuale sale al 10%. Numeri ancora troppo bassi secondo Vincenzo Formicola, amministratore delegato di Assicoop Toscana. Formicola registra però un lieve aumento dell'interesse e della stipula di contratti assicurativi dopo le recenti calamità che hanno colpito il territorio: "Nel nostro Paese esiste una cultura fatalista, si tende a pensare che certe cose non accadranno mai a noi. Da gennaio 2024 a gennaio 2025 abbiamo registrato un incremento del 4%polizze, ma solo una su tre include una protezione contro rischi". Le assicurazioni per la casa possono includere garanzie opzionali per terremoti, alluvioni e inondazioni, convariabili in base al rischio idrogeologico o sismico della zona.